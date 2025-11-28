La cadena de pubs más mítica de Reino Unido llega a España: esta es la ciudad elegida para su primer local

La mítica cadena de pubs Wetherspoons, que la CNN ha calificado como una "institución" en Reino Unido e Irlanda, ha anunciado que abrirá su primer local en España. Y la ciudad elegida es Alicante, que verá cómo la compañía inaugura su primer negocio en el aeropuerto de la localidad.

El diario británico The Guardian, el más prestigioso de ese país, ha señalado que ésta será la primera vez que Wetherspoons sale de Reino Unido y ha explicado que el bar de Alicante "ofrecerá gambas al ajillo y cerveza desde las 6 de la mañana".

La cadena de pubs, a la que algunos han bautizado como los '100 montaditos británicos', abrirá ese local en enero y la empresa espera que sea el primer paso para ir extendiéndose posteriormente por otros países de Europa.

The Guardian subraya que estos planes de expansión se producen casi una década después de que el fundador y presidente de Wetherspoons, Tim Martin, celebrara el voto de Gran Bretaña de abandonar la UE, una decisión que apoyó abiertamente.

Un local relativamente pequeño

Se espera que este primer pub de España ofrezca los platos habituales, como frituras, hamburguesas y pizzas, pero también otros más tradicionales españoles como gambas al ajillo y tortilla española.

El pub de Alicante tendrá una superficie de 93 metros cuadrados de superficie, relativamente pequeño en comparación con algunos de los espaciosos locales de la cadena, aunque tendrá terraza.

Según la CNN, los pubs Wetherspoons gozan de un estatus de culto tanto entre sus admiradores, atraídos por la cerveza artesanal y la 'comida de pub' que se vende a precios increíblemente bajos, como entre sus detractores, que los ven como un símbolo de todo lo que está mal en la Gran Bretaña moderna.

Es más, ese canal asegura: "Hay más de 800 pubs de la cadena Wetherspoon repartidos por todo el país, desde The Muckle Cross en Escocia hasta The Tremenheere en Cornualles. En tan solo unas décadas, las 'Spoons' se han arraigado tanto en la vida cotidiana británica que probablemente ahora merezcan estar a la altura de Stonehenge en la lista de instituciones culturales del Reino Unido".