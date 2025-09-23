La cara de Ayuso cuando le dicen que su novio está imputado por "pertenencia a organización criminal"

Isabel Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios de comunicación y la primera pregunta ha ido directamente sobre la imputación de su pareja, Alberto González Amador.

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Su cara cuando el periodista le ha preguntado directamente por esta cuestión —la del grupo criminal— ha hecho que Ayuso, siempre tan expresiva, cambie radicalmente de rostro ante la cuestión.

El periodista ha añadido, además, si está de acuerdo con las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete, que dijo en X "la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".

Después de juguetear con el boli que llevaba en las manos, Ayuso ha afirmado que no puede valorar cada comentario que se hace en redes "ni tampoco la trayectoria de cada juez".

"Cuando ayer conocimos que la decisión de esta jueza transitoria sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Solamente pensé qué va a ocurrir en el entorno personal y político del presidente y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano", ha empezado diciendo.

"Si uno coge la historia cronológica de una inspección fiscal cada anuncio que ha ido saliendo con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez: toda su familia, todo su entorno político, siempre hay algo parejo. Es como un espejo. Dura más un caso que toda la corrupción que toda la corrupción de Ábalos, de Koldo, de Cerdán en prisión", ha añadido la presidenta de la CAM.