La cara de las inglesas al saber que no ganarían el Balón de Oro es para verla varias veces

Todas las miradas puestas en la revelación del premio femenino más esperado de la noche, el Balón de Oro, con algunas de las jugadoras españolas como grandes favoritas.

En concreto, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, eran algunas de las jugadoras nominadas preferidas para ser reconocidas como mejores futbolistas de la temporada.

Pero no eran las únicas, ya que grandes jugadoras que también han destacado indiscutiblemente durante este 2025 de igual modo tenían grandes posibilidades, especialmente las inglesas, quienes estaban muy atentas y entusiasmadas ante la idea de poder llevarse el ansiado galardón.

Algunas de ellas eran las inglesas Alessia Russo, Lucy Bronze, Chloe Kelly, Les Williamson o Hannah Hampton, a quienes se les ha cambiado la cara por completo cuando en el teatro del Chatelet de París se ha anunciado a la ganadora de este año: Aitana Bonmatí.

Pese a su intento por intentar evitar sus caras de decepción, las cámaras del teatro han captado a la perfección como tras el anuncio de Bonmatí como reina del campeonato por tercera vez, a más de una jugadora inglesa se le ha transformado el gesto.

Y no es para menos, ya que solo el hecho de estar nominadas a un premio de semejante reconocimiento internacional es todo un logro para la carrera de cualquier futbolista, pero tenerlo tan cerca y no ser la elegida también es algo complicado de gestionar.

Por su parte, la jugadora catalana no ha podido aguantar la sonrisa y ha recibido el premio con una inmensa alegría, haciendo historia al recoger por tercera vez este trofeo -que es el quinto del fútbol femenino español-, y alzándose como la futbolista más condecorada.