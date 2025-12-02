La carta al director de 'El País' que es un golpe de realidad a los que dicen que los jóvenes no se independizan porque no quieren

El diario El País ha publicado este lunes una carta al director que promete dar mucho que hablar. Como es habitual en este "buzón de voz", los lectores dan su opinión sobre cuestiones que les afectan a su día a día. En esta ocasión, una lectora de Granada ha abordado el problema de la vivienda en España que, según el barómetro del CIS, es la principal preocupación para un 32,5% de los españoles.

También lo es para Helena Fernández-Arroyo Rodríguez, una joven que no desvela su edad. En los últimos años se habla de que son los jóvenes quienes no pueden acceder a la vivienda, pero la problemática está escalando de forma desbocada, y afecta ya a todos los rangos de edad.

Esta lectora de El País asegura que le gustaría independizarse, pero no puede cuando "una habitación vale lo mismo que un mes de trabajo" o cuando "un casero te pide un aval que ni tus padres pueden firmar". No es la primera vez que en las cartas al director del periódico se denuncia este problema, anquilosado en la vida de los españoles, pero sí una de las veces que se hace con mayor contundencia.

"Duele que te digan que 'hay que esforzarse'. ¿Más? ¿Cómo? ¿Estudiar más? ¿Trabajar más horas? ¿Tragar más precariedad? Lo intentamos todo, pero lo que falla no es nuestra voluntad: es un mercado que se alimenta de nuestra frustración, que te empuja a aceptar cualquier cosa porque la alternativa es la nada", señala Helena en El País.

"Al final, lo que alquilamos no es un techo: es la ilusión de una vida adulta que nunca acaba de empezar", lamenta la joven granadina, que asegura a su vez que "una sociedad que obliga a toda una generación a vivir en bucle, sin poder avanzar, no está avanzando", sino que "está retrocediendo".

El problema del alquiler va más allá de los jóvenes



Existen varios estudios que alertan sobre una realidad cada vez más presente: el alquiler ya no es solo cosa de jóvenes. De hecho, la mayor parte de la población que vive de alquiler en las grandes ciudades de España está compuesta por adultos de entre 30 y 65 años.

El informe El auge del rentismo y la factura urbana global publicado recientemente por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) advierte de cómo la crisis de acceso a la vivienda puede disparar la desigualdad socioeconómica en grandes ciudades como Madrid, donde existen ya más inquilinos que tienen entre 35 y 64 años (el 53% del total), que menores de 34 años (36% del total)