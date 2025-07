La clienta de un bar pone el grito en el cielo por esta cuenta: para ella, lo peor es el concepto final

El concepto que una cafetería de Santander ha añadido en la cuenta de una clienta que compró cuatro bocadillos ha hecho que la mujer haya puesto el grito en el cielo, aunque no ha provocado una reacción unánime de apoyo.

En el ticket, subido a X por la cuenta @soycamarero, se puede ver que la señora pidió tres bocadillos de lomo, a 14 euros cada uno, otro de rabas por 16 euros y dos Coca-Colas a 3,25 euros cada una.

Pero lo que más le ha llamado la atención a la clienta es el concepto final, que añade cuatro euros al total en concepto de "take away". "Una clienta se queja de los precios de una cafetería donde además de todo, se le cobra 1€ por cada envoltorio de cada bocadillo", ha subrayado la cuenta.

"No te ocupan mesa, no tienes que estar pendiente de ellos, no ensucian platos ni cubiertos ni mantel ni servilletas. A cambio, les cobras un euro por envolver la comida y ponerla en una bolsita. Claro que sí, guapi", dice una persona.

"Qué cutrez. Encima del pastón por un bocata (los que yo hago en mi casa son mucho más baratos y mucho más ricos, seguro!), les cobran el envoltorio. Hay que ser roñoso, vamos!", dice otro.

Pero hay quien ve comprensible lo que ha hecho la cafetería. "Por cierto, tanto los envases sea cual sea como la bolsa, servilletas y demás se cobra... si no puede pedir el bocadillo y envolverlo en kleenex", dice una persona.

"No quiero romper la lanza pero eso es por ley actualmente. Se nos ha obligado a la restauración cobrar por los envoltorios, plásticos y todo material designado para comidas para llevar. Se supone que así se evita el gasto alimentario", apunta otro.