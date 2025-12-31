La columna de 'El País' sobre lo bueno de la vida que está arrasando: para aplaudir a rabiar cada frase

Si en las últimas horas has entrado en Instagram, es muy posible que te hayas topado con ella. Hablamos de una columna de El País que no para de compartirse: Lo que hace que merezca la pena, firmada por Emma Vallespinós.

Una y una y otra vez los usuarios están publicando en sus Stories y muros las palabras de esta periodista sobre una lista de "motivos para aferrarse a la vida", sobre las que reflexiona al hilo de una anécdota sobre el escritor Gueorgui Gospodínov.

Como recuerda, el autor búlgaro, tras estar a punto de fallecer, confesó a su hijo que tampoco tenía muchas ganas de vivir. A éste se le ocurrió coger un cuaderno para llenarlo de motivos para aferrarse a la vida. Como tantos buenos propósitos, terminó no materializándose, pero le da pie a Vallespinós a rellenar su cuaderno imaginario.

Este es el extracto de su columna en la que enumera muchos de ellos y que ha llegado al corazón de miles de lectores:

"Una lista de motivos para aferrarse a la vida incluiría los viernes por la tarde, el primer día de vacaciones, los viajes de ida (…) La primera persona a la que llamas cuando tienes una buena noticia. Hacer amigos nuevos a partir de los 30. El mar. Las buenas conversaciones. Los ataques de risa. Oír a alguien hablar en tu lengua materna estando muy lejos de casa. El queso, el chocolate, los helados, los higos. Ser capaz de dejar de fumar. Algunas noches en vela. Poder dormir hasta que te hartes. Que el médico diga que es benigno. Cuando deja de doler. Que los malos no se salgan con la suya. Tener una causa por la que luchar. Perder el miedo. No ser, como decía Gloria Fuertes, un asco padre de persona".

Muchos lectores se han animado a enumerar los suyos. Aquí recopilamos algunos y puedes añadir los tuyos en los comentarios: