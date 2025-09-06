La contrarréplica de esta cómica a que las mujeres salen de fiesta solo para ligar es para darle una medalla

La actriz y cómica de El Club de la Comedia, Jazmín Abuín (@jazminabuin_) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok comentando de forma irónica y divertida un podcast donde el entrevistado asegura que las mujeres salen de fiesta solo para ligar.

"¿Qué opinas de que haya mujeres que digan que cuando salen de fiesta solamente salen a bailar y a pasarlo bien con sus amigas?", se escucha que le pregunta un presentador a un chico joven durante una entrevista.

"¿Qué opinas sobre que mi tía vaya al súper con carrito de la compra? ¿Podemos dejar, por favor, de abrir debate sobre cosas que no son debatibles por encima de nuestras posibilidades?", ha contestado la cómica para empezar el vídeo.

"Tío, te voy a decir la verdad y vas a flipar. Perdón, quiero decir: bro, te voy a puto contar la puto verdad y tipo literal que vas a puto flipar", ha bromeado la humorista, imitando la jerga de los grupos de chicos más jóvenes.

"Atención: las mujeres que dicen que salen de fiesta solo a bailar y a pasárselo bien... Es que no sé cómo puto decirte esto, hermano, porque va a ser tipo en plan un descubrimiento masivo. Las mujeres que dicen que salen de fiesta a bailar y pasárselo bien, en realidad bro, es que salen a bailar y a pasárselo bien", ha asegurado Abuín.

"Una fiesta es un picadero. Si te lo quieres pasar muy bien con tus amigas, yo la mejor fiesta que me he tenido con mis colegas ha sido en mi casa. Ahora, cuando quiero ligar, me voy de bares. Y yo tengo los huevos para decirlo. Pero yo y todo el mundo", afirma el chico entrevistado.

"O sea que tú, cuando sales, sales a ligar. Bien, me alegro, te deseo mucha suerte. Pero me juego un brazo a que no se te tiran el 100% de las tías de la disco al cuello. Es más, en tu caso, me juego los dos", ha manifestado la tiktoker indignada con la afirmación del joven.

"Es más, siento decirte, bro, que probablemente habrá habido muchas veces que habrá mogollón de tías que solo querían bailar y pasárselo bien, comentando entre ellas: 'joder, qué tío más pesado'", ha aseverado la actriz.

"¿Y sabes por qué lo sé? Porque cuando tú das por hecho que todas queremos ligar, ni sabes entender un no, ni sabes interpretar las señales cuando sobras. Es más, a veces seguramente también darás un poquito de cringe. Así que el problema, bro, eres tú, que no rentas", ha añadido Abuín.

"¿Pero para qué nos ponemos tan bonitos y tan bellos? Para gustar. ¿Para gustar para qué? ¿Para calentarla o para llevártela?", se puede oír como añade el entrevistado. "Ostras, ahí me haces reflexionar, eh. Ahí me has pillado", ha ironizado la cómica.

"Es verdad que cuando nos ponemos guapos y guapas es para ligar. Joder, lo que pasa es que ahora me va a tocar pedir perdón, porque probablemente llevo toda mi vida provocando y mandando señales erróneas y no me daba cuenta", ha afirmado con sátira.

"En primer lugar, quiero pedir perdón al cura de mi primera comunión, porque ese día fui monísima. A todos los médicos y médicas que me han atendido en mi vida, lo siento, de verdad que no era mi intención acosaros. Es que mi madre siempre me insistió mucho en que al médico había que ir aseada y limpita, por lo que sea. Súper de madres esto, ¿verdad?", ha comentado la humorista.

"Respecto al tribunal al que presenté mi trabajo de fin de carrera, os juro que me arreglé en señal de respeto, me pareció un momento importante. Si pareció otra cosa, os pido disculpas", ha proseguido la actriz.

"Y ya, por último y más importante, pues quiero pedir perdón a la policía. Siempre me arreglo para la foto del DNI. Yo lo hacía por no salir con cara de que me detengan en las aduanas. Si pensabais que quería ligar, lo siento", ha añadido Abuín.

"¿Qué haríamos las mujeres del mundo sin que vinieran los criptobros a explicarnos la intención con la que realmente hacemos las cosas?", ha preguntado retóricamente la creadora de contenido, en tono crítico.

"Descubrimiento masivo bro, no puedo de la risa jajajaja"; "Porfa, porfa, porfa… que les busquen una casa cueva en los alrededores de Atapuerca"; "Madre mía, que tengamos que explicar a lo que salimos... ¡Salimos a lo que nos de la gana! Ya está bien", han comentado algunas usuarias.