El rey Juan Carlos dice ha tenido "dos deslices" en su vida y Ferreras casi saca la calculadora para responderle

Aún no se han publicado las memorias de Juan Carlos I en España —Reconciliación (Ed. Stock) ha salido este 5 de noviembre en Francia— y ya hay en los medios de comunicación lo que los jóvenes llaman salseo.

Nadie esperaba que las memorias del rey emérito, que lleva desde 2020 exiliado en Abu Dabi, tuviesen un apartado dedicado expresamente a sus relaciones íntimas más allá de la reina Sofía. Si en la entrevista con Le Figaro se dice que no tuvo nada con la princesa Diana de Gales ahora se ha hablado de las relaciones extramatrimoniales del monarca exiliado.

"Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales. La mayoría completamente ficticias", dice el rey en su libro de memorias. De hecho llega a decir que sólo ha tenido "dos deslices sentimentales".

"He tenido dos deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Fue hábilmente instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado [...] Esa relación fue un error del que me arrepiento amargamente", dice sobre su romance con Corinna Larsen, sin mencionarla.

En Al Rojo Vivo han tratado este asunto en concreto y su presentador, Antonio García Ferreras, ha mostrado su sorpresa con esa sentencia porque parece que no se la cree demasiado.

"Un festival. Dos deslices en toda su vida y una mujer... la reina Sofía y dos deslices. ¿Dos? ¿Dos al día? ¿Qué cuenta de Corinna Larsen? No la menciona", ha dicho mientras contaba con las manos los numerosos romances del monarca durante su reinado en España.

También ha dado que hablar su dedicatoria en las primera páginas del libro: "A mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todos los que me acompañaron en la transición democrática". Algo que ha dado pie a que Antonio Maestre dijese en Más Vale Tarde que si acordarse del hermano "es recochineo".