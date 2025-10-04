Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La crisis de vivienda en una imagen: ni baño ni cocina, pero sí sol directo
Virales

La crisis de vivienda en una imagen: ni baño ni cocina, pero sí sol directo

"¿Quién necesita privacidad cuando tienes vitamina D gratis?".

Tuit de @amanghini@amanghini

Lejos de enmendarse, la emergencia habitacional en España parece que cada vez es un problema más acentuado. Con los alquileres por las nubes y las ofertas de compra de casas al alcance de cada vez menos personas, las "soluciones" que están apareciendo son cada día más surrealistas.

Ant esta situación, en la que para muchos ya solo queda reír o llorar, algunos optan un rato por la primera, como ha sido el caso del usuario @amanghini, quien ha compartido a través de su cuenta de X un divertido tuit haciendo una broma sobre un mercado inmobiliario que hace tiempo dejó de ser gracioso.

"Monoambiente zona Aguada. Ideal para estudiantes, buena ubicación, jardín trasero, excelente luz natural. $23.500 más gastos comunes. Se acepta garantía anda", ha manifestado el tuitero, en tono irónico, justo antes de adjuntar la imagen.

En concreto, en la fotografía se puede ver un colchón tirado en muy malas condiciones, roto y bajo una estructura de hierro con una chapa metálica en plena acera en medio de la calle, con árboles plantados a los lados.

Como bien dice el tuitero, parodiando un anuncio inmobiliario, el "monoambiente" no tiene ni paredes, ni cocina, ni baño, pero sí "excelente luz natural" y "jardín trasero", haciendo referencia a los árboles de la vereda y a estar a la intemperie.

La publicación, que ya ha superado las 171.000 visualizaciones y los 8.000 'me gustas', ha desatado carcajadas entre los usuarios de la comunidad tuitera, quienes han apostado por seguir la broma, manteniendo la irónica crítica respecto al mercado de alquiler.

"Prioridades, ¿quién necesita privacidad cuando tienes vitamina D gratis?"; "Con luz y agua incluida. Luz de día y agua cuando llueve. Regalado el precio"; "¡Hasta amueblado te lo alquilan! ¿Que más puedes pedir?"; "Por fin algo que me permite independizarme", han comentado algunos tuiteros.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 