La crisis de vivienda en una imagen: ni baño ni cocina, pero sí sol directo

Lejos de enmendarse, la emergencia habitacional en España parece que cada vez es un problema más acentuado. Con los alquileres por las nubes y las ofertas de compra de casas al alcance de cada vez menos personas, las "soluciones" que están apareciendo son cada día más surrealistas.

Ant esta situación, en la que para muchos ya solo queda reír o llorar, algunos optan un rato por la primera, como ha sido el caso del usuario @amanghini, quien ha compartido a través de su cuenta de X un divertido tuit haciendo una broma sobre un mercado inmobiliario que hace tiempo dejó de ser gracioso.

"Monoambiente zona Aguada. Ideal para estudiantes, buena ubicación, jardín trasero, excelente luz natural. $23.500 más gastos comunes. Se acepta garantía anda", ha manifestado el tuitero, en tono irónico, justo antes de adjuntar la imagen.

En concreto, en la fotografía se puede ver un colchón tirado en muy malas condiciones, roto y bajo una estructura de hierro con una chapa metálica en plena acera en medio de la calle, con árboles plantados a los lados.

Como bien dice el tuitero, parodiando un anuncio inmobiliario, el "monoambiente" no tiene ni paredes, ni cocina, ni baño, pero sí "excelente luz natural" y "jardín trasero", haciendo referencia a los árboles de la vereda y a estar a la intemperie.

La publicación, que ya ha superado las 171.000 visualizaciones y los 8.000 'me gustas', ha desatado carcajadas entre los usuarios de la comunidad tuitera, quienes han apostado por seguir la broma, manteniendo la irónica crítica respecto al mercado de alquiler.

"Prioridades, ¿quién necesita privacidad cuando tienes vitamina D gratis?"; "Con luz y agua incluida. Luz de día y agua cuando llueve. Regalado el precio"; "¡Hasta amueblado te lo alquilan! ¿Que más puedes pedir?"; "Por fin algo que me permite independizarme", han comentado algunos tuiteros.