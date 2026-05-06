La decisión que ha tenido que tomar Ester Expósito tras los miles de comentarios que ha recibido en Instagram

No hay un futbolista del que se está hablando más en la última semana que el jugador del Real Madrid Kilyan Mbappé. Su lesión, su viaje a Italia en plena recuperación con la actriz Ester Expósito o la llegada a Madrid escasos minutos antes de que su equipo jugara contra el Espanyol en la última jornada han provocado la indignación entre la afición madridista.

Si Mbappé se ha llevado críticas y hasta se ha creado una campaña y una recogida de firmas para que abandone en verano el club blanco, Expósito también se ha visto salpicada en esa polémica.

En su penúltima publicación en Instagram, donde tiene más de 24,3 millones de seguidores, ha visto como ha recibido casi 5.000 comentarios. A pesar de que en ninguna de las fotos sale Mbappé, la inmensa mayoría de los mensajes que le han llegado criticaban al jugador francés, su relación y la actitud que este ha tenido en el vestuario.

De hecho, en la última publicación la actriz se ha cerrado los comentarios para evitar esta polémica. Varios aficionados del propio Real Madrid han intentado pedir en plataformas como X que no recriminaran a la interprete lo que estaba haciendo el delantero madridista.

La respuesta de Mbappé

Este martes, el entorno de Kylian Mbappé emitió un comunicado a diversos medios de comunicación o agencias como AFP en las que trataba de defenderse de la campaña que estaba siendo víctima.

"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", afirmó el entorno de la estrella del Real Madrid a la agencia.

Ahora la duda está en si este domingo el jugador podrá jugar el Clásico contra el FC Barcelona o si seguirá lesionado.