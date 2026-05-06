Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La decisión que ha tenido que tomar Ester Expósito tras los miles de comentarios que ha recibido en Instagram
Virales
Virales

La decisión que ha tenido que tomar Ester Expósito tras los miles de comentarios que ha recibido en Instagram

Todo tras las vacaciones con Mbappé.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La actriz Ester Expósito.Getty Images

No hay un futbolista del que se está hablando más en la última semana que el jugador del Real Madrid Kilyan Mbappé. Su lesión, su viaje a Italia en plena recuperación con la actriz Ester Expósito o la llegada a Madrid escasos minutos antes de que su equipo jugara contra el Espanyol en la última jornada han provocado la indignación entre la afición madridista. 

Si Mbappé se ha llevado críticas y hasta se ha creado una campaña y una recogida de firmas para que abandone en verano el club blanco, Expósito también se ha visto salpicada en esa polémica.

En su penúltima publicación en Instagram, donde tiene más de 24,3 millones de seguidores, ha visto como ha recibido casi 5.000 comentarios. A pesar de que en ninguna de las fotos sale Mbappé, la inmensa mayoría de los mensajes que le han llegado criticaban al jugador francés, su relación y la actitud que este ha tenido en el vestuario.

De hecho, en la última publicación la actriz se ha cerrado los comentarios para evitar esta polémica. Varios aficionados del propio Real Madrid han intentado pedir en plataformas como X que no recriminaran a la interprete lo que estaba haciendo el delantero madridista. 

La respuesta de Mbappé

Este martes, el entorno de Kylian Mbappé emitió un comunicado a diversos medios de comunicación o agencias como AFP en las que trataba de defenderse de la campaña que estaba siendo víctima.

"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", afirmó el entorno de la estrella del Real Madrid a la agencia.

Ahora la duda está en si este domingo el jugador podrá jugar el Clásico contra el FC Barcelona o si seguirá lesionado. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

EL HUFFPOST PARA SANITAS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos