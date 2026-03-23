El guiño de Ester Expósito a Kylian Mbappé en el palco del Bernabéu

Ester Expósito en el palco del Bernabéu este domingo durante el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid.

Todos los ojos estaban puestos en ella después de las imágenes que apuntaban hace dos semanas a un posible romance con el futbolista Kylian Mbappé y, finalmente, ha sucedido. Ester Expósito se ha sentado este domingo en el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu para disfrutar del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Además, la intérprete de Élite ha dejado claro su apoyo al futbolista con un claro guiño en su atuendo. Expósito acudió a la cita con un jersey de cuello vuelto blanco, todo un gesto al conjunto merengue. No obstante, Mbappé pisó solo unos minutos el terreno de juego, ya que fue titular en el encuentro tras la baja por la lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los últimos partidos.

Concretamente, Mbappé salió al terreno de juego en el minuto 62, jugando unos 30 minutos de partido, pero lo suficiente para celebrar el 3-2 que alzó con la victoria a su equipo.

Al evento, la actriz de 26 años acudió con el también actor de la ficción de Netflix Sergio Momo, que la acompañó y celebró con ella cada uno de los goles del conjunto blanco desde el palco.

Su visita se ha comparado por algunos con la que hizo Nicki Nicole poco después de que se confirmara su relación con Lamine Yamal, aunque ella no dejó lugar a dudas luciendo su camiseta del FC Barcelona en el Camp Nou.

Una visita que incrementa los rumores tras su escapada a París

La actriz ya había copado las noticias hace un par de semanas por su escapada a París junto al jugador francés, lo que avivó los rumores de relación que venían sucediéndose desde finales del mes de febrero.

Aunque se hablaba de que ambos habían compartido un par de citas en Madrid, ningún paparazzi los había cazado hasta que se encontraron en la capital gala, donde Expósito estaba durante la Semana de la Moda de París y Mbappé pasaba unos días recuperándose de su lesión de rodilla.

El pasado 6 de marzo, varias cuentas de X compartieron una serie de vídeos de la actriz y el futbolista del Real Madrid juntos en un restaurante parisino con vistas a la Torre Eiffel charlando en un sofá y compartiendo imágenes desde su teléfono móvil, mientras que en otras aparecían besándose. Tras esto, varias cuentas compartieron un vídeo de Expósito y Mbappé saliendo juntos de un club de moda.

Pero la mayor confirmación llegó ese mismo domingo, 8 de marzo, cuando se les vio salir juntos del lujoso hotel Royal Monceau poco antes de poner rumbo a Madrid, también juntos, en un avión privado.

Varios paparazzi grabaron a Mbappé saliendo del establecimiento y entrando en una furgoneta negra en la que ya estaba esperando Expósito, que había salido unos instantes antes del hotel.