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El guiño de Ester Expósito a Kylian Mbappé en el palco del Bernabéu
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El guiño de Ester Expósito a Kylian Mbappé en el palco del Bernabéu

La actriz acudió al derbi madrileño después de que se avivaran los rumores de relación con el futbolista del Real Madrid.

Marina Prats
Marina Prats
Ester Expósito en el palco del Bernabéu este domingo durante el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid.
Ester Expósito en el palco del Bernabéu este domingo durante el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid.GTRES

Todos los ojos estaban puestos en ella después de las imágenes que apuntaban hace dos semanas a un posible romance con el futbolista Kylian Mbappé y, finalmente, ha sucedido. Ester Expósito se ha sentado este domingo en el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu para disfrutar del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Además, la intérprete de Élite ha dejado claro su apoyo al futbolista con un claro guiño en su atuendo. Expósito acudió a la cita con un jersey de cuello vuelto blanco, todo un gesto al conjunto merengue. No obstante, Mbappé pisó solo unos minutos el terreno de juego, ya que fue titular en el encuentro tras la baja por la lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los últimos partidos.

Concretamente, Mbappé salió al terreno de juego en el minuto 62, jugando unos 30 minutos de partido, pero lo suficiente para celebrar el 3-2 que alzó con la victoria a su equipo.

Al evento, la actriz de 26 años acudió con el también actor de la ficción de Netflix Sergio Momo, que la acompañó y celebró con ella cada uno de los goles del conjunto blanco desde el palco.

Su visita se ha comparado por algunos con la que hizo Nicki Nicole poco después de que se confirmara su relación con Lamine Yamal, aunque ella no dejó lugar a dudas luciendo su camiseta del FC Barcelona en el Camp Nou.

Una visita que incrementa los rumores tras su escapada a París

La actriz ya había copado las noticias hace un par de semanas por su escapada a París junto al jugador francés, lo que avivó los rumores de relación que venían sucediéndose desde finales del mes de febrero. 

Aunque se hablaba de que ambos habían compartido un par de citas en Madrid, ningún paparazzi los había cazado hasta que se encontraron en la capital gala, donde Expósito estaba durante la Semana de la Moda de París y Mbappé pasaba unos días recuperándose de su lesión de rodilla.

El pasado 6 de marzo, varias cuentas de X compartieron una serie de vídeos de la actriz y el futbolista del Real Madrid juntos en un restaurante parisino con vistas a la Torre Eiffel charlando en un sofá y compartiendo imágenes desde su teléfono móvil, mientras que en otras aparecían besándose. Tras esto, varias cuentas compartieron un vídeo de Expósito y Mbappé saliendo juntos de un club de moda.

Pero la mayor confirmación llegó ese mismo domingo, 8 de marzo, cuando se les vio salir juntos del lujoso hotel Royal Monceau poco antes de poner rumbo a Madrid, también juntos, en un avión privado.

Varios paparazzi grabaron a Mbappé saliendo del establecimiento y entrando en una furgoneta negra en la que ya estaba esperando Expósito, que había salido unos instantes antes del hotel.

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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