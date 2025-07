La despiden justo después de terminar su turno y su reacción la convierte en la heroína de medio mundo

No hay nada como el primer café del día… salvo que lo sirva alguien que está hasta el moño. Eso es justo lo que ha pasado en el hotel Marriott de Denver, en Estados Unidos, que ha saltado a la fama por las peores razones. Una empleada del turno de noche ha terminado de preparar, con mimo y detalle, la barra del desayuno para los huéspedes. Justo después —cronómetro en mano, diría cualquiera—, la empresa la ha despedido.

La respuesta ha sido tan contundente como una descarga en toda regla: “¿Desayuno para todos? Va a ser que no”. En el vídeo viral compartido en la plataforma X, se ve a la mujer salir de recepción con cara de pocos amigos, gesticulando y arrastrando los pies con el rencor de quien se lo ha currado toda la noche para que la echen por la puerta de atrás. Pero en vez de largarse, cambia de rumbo. Gira, cruza el vestíbulo con la firmeza de quien va a ajustar cuentas y se planta delante de la barra del desayuno. Ahí empieza el espectáculo.

Primero, las tazas y los platos: al suelo, como proyectiles. Después, las jarras de leche y zumo: volcadas con saña, formando charcos que resbalan entre cereales desparramados y piezas de fruta volando. Cada elemento de la barra, cuidadosamente dispuesto por ella misma, vuela sin remordimientos. En segundos, el buffet pasa de ser una postal de hospitalidad a un campo de batalla. Todo esto, ante la mirada perpleja de huéspedes y empleados, que solo atinan a grabar y apartarse.

Un hombre que graba con el móvil suelta entre dientes: “Son las 7 de la mañana y esta mujer ha destruido todo. Cálmese un poco”, como si estuviera pidiendo calma a un huracán. Nadie interviene. Tampoco hacía falta: ella sola se ha encargado de vaciar la barra y de marcharse con la dignidad de quien, por fin, ha dicho basta.

El despido más caro del Marriott



La escena no ha tardado en incendiar las redes. “Esperaron que su empleada del turno noche preparara la barra del desayuno para poder despedirla”, escribe un usuario en los comentarios, reflejando lo que muchos piensan: más que despido, parecía una jugada rastrera para ahorrarse personal en la mañana. Otros no ocultan su simpatía con la protagonista: “Yo también haría LO MISMO” o “Eso es un abuso a su personal”, se lee entre los cientos de respuestas.

La dirección del hotel no ha dado la cara ni ha confirmado si ha presentado cargos. Tampoco se ha filtrado el nombre de la empleada, aunque ya hay quien la llama “la heroína del desayuno” o “la camarera que se vengó por todos”. Porque, aunque sus métodos no hayan sido ortodoxos, muchos trabajadores se han sentido reflejados en su rabia. No pocos han contado historias similares: “Gracias por enseñar a tu reemplazo, hasta aquí trabajas con nosotros”, escribió otra usuaria con sarcasmo.

El vídeo, que dura apenas 40 segundos, ha puesto sobre la mesa un tema que en muchos sectores se prefiere barrer bajo la alfombra: el desprecio por la gente que curra cuando todos duermen. Los que limpian, los que sirven, los que montan buffets mientras los jefes revisan PowerPoints desde casa. Ella ha perdido su trabajo, pero no se ha ido en silencio.