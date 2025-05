La esposa de un cirujano plástico responde sin tapujos a las preguntas más incómodas que suelen hacerle

El cirujano plástico méxicano y creador de contenido Jos Vaz (@dr_josvaz) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok junto a su esposa, quien ha respondido sin tapujos a las preguntas más incómodas que suelen hacerle por ser pareja de un cirujano plástico.

"Preguntas incómodas para la esposa del cirujano plástico. A ver, mi amor, ¿te preguntan mucho tus amigas sobre descuentos para cuando vienen?", ha comenzado preguntándole Vaz a su mujer.

"No, la verdad. No son mis amigas las que me preguntan, sino conocidas. Las conocidas sí son más atrevidas con los descuentos", ha contestado la esposa del cirujano plástico en tono crítico.

"Como buenas amigas, saben que tienen que pagar para ayudar a su amiga, al esposo de su amiga", ha añadido el médico, justo antes de lanzarle la siguiente cuestión: "¿Consideras o te sientes presionada para verte mucho mejor por ser esposa de un cirujano plástico?".

"A veces. Sobre todo porque eres famoso, entonces en la calle, sí", ha respondido la mujer con sinceridad, mientras que su esposo ha añadido entre risas: "Pero siempre nos agarran nuestras peores fachas".

Por último, el doctor le ha hecho la última de las preguntas: "¿Te da miedo o inseguridad de que trate con tantas mujeres guapas?". "No, para nada. Tú siempre me has dicho que entras con una enfermera, con... O sea, que eres muy profesional. Entonces, la verdad es que estoy muy tranquila en eso", ha contestado la esposa.