La forma en la que se han llevado la compra de Mercadona es de no creer: pero ojo, puede ser útil

Hacer una compra a lo grande puede ser complicado, sobre todo si hay que transportarla a casa sin coche. Hace tiempo se podía sacar del supermercado los carritos de toda la vida pero ahora, debido a las ruedas que tienen, esos aparatos ya no pueden circular por la calle porque no andan.

¿Y qué se puede hacer en estos casos? Pues tirar de ingenio, tal y como ha hecho la tiktoker @rocioalfayaa, que ha mostrado un truco que puede que muchos desconozcan: guardar la compra en maletas.

"Os vamos a dar un trucazo para no tener que cargar con vuestras compras", se puede leer en el título del vídeo. "Otro día más sin dolor de espalda gracias a nuestro truquito", finalizan.

En los comentarios muchos se han sorprendido y han dejado mensajes del tipo: por qué no os compráis un carrito de los de toda la vida. O del tipo: "Yo creo que terminas antes con dolor de espalda de agacharse echando las cosas a la maleta xd pero oye si os funciona genial", "el problema es cuando vives en un 4 sin ascensor" y "Yo pago para que me llegue a la casa y no cargo nada".