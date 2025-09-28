La frase final de Arnold Schwarzenegger en la Comic-Con de Málaga que provoca el aplauso unánime

Broche de oro en la Comic-Con Málaga con el invitado de honor de esta edición, el mítico actor Arnold Schwarzenegger, que ha vuelto a la ciudad donde rodó la película Conan durante sus inicios en el mundo del cine. Y lo ha hecho a lo grande, acompañado del actor Antonio Banderas y el director Álex De La Iglesia.

Banderas ha abierto el panel aludiendo que "es un placer estar aquí para presentar a una persona que no es solo un actor o una estrella o un político, es una leyenda, una leyenda del cine internacional y encima es encantador". Remata su inesperada aparición recordando que le conoció hace varios años por una paella que le preparó.

Schwarzenegger ha destacado que su carrera "no se ha hecho por sí sola" y que es lo que es hoy en día "gracias a los fantásticos directores con los que he trabajado", aludiendo a John Milius. También ha rememorado sus días de rodaje en Almería, Segovia y Madrid.

Además, recordó que en su etapa como campeón de culturismo, aprendió que es una disciplina en la que no solo "se cultiva el cuerpo", sino que también la mente y "la confianza en uno mismo".

"Han sido 50 años de diversión, no puedo imaginar nada mejor y solo puedo dar las gracias, porque si estoy aquí, es por los fans. Para mí siempre se ha tratado de cómo entretener al público, a todo el público, y por eso me hice ciudadano del mundo", ha pronunciado.

Lo que sin duda ha generado el aplauso del público ha sido la frase final de su intervención, un mensaje importante que partió en la época en la que fue gobernador de California durante siete años.

"Es extremadamente importante la responsabilidad que tenemos todos de vivir en este mundo, de forma que lo dejemos mejor que cuando llegamos a él. No hay que mirar al otro como un enemigo, porque no hay enemigos, y nadie debería odiar a otra persona por pensar diferente", ha concluido, rematando con su frase más famosa en Terminator: "Y recordad. Volveré".