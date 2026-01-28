Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un historiador se pronuncia sobre el aplazamiento de las jornadas 'La guerra que todos perdimos': a Pérez-Reverte le dedica una frase
EN DIRECTO
Inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
Virales
Virales

Un historiador se pronuncia sobre el aplazamiento de las jornadas 'La guerra que todos perdimos': a Pérez-Reverte le dedica una frase

"Basta ya", advierte.

Juan De Codina
Juan De Codina
El escritor Arturo Pérez-Reverte.
El escritor Arturo Pérez-Reverte.Getty Images

El historiador Manel Márquez se ha pronunciado tajante y cristalino sobre el aplazamiento de unas jornadas sobre la Guerra Civil, a la que han llamado 1936: La guerra que todos perdimos, que se han visto envueltas en una polémica ante la negativa de David Uclés y Antonio Maíllo de acudir al congreso.

En un comunicado que ha difundido la Agencia EFE, los organizadores Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra afirmaron: "La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla la próxima semana nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados".

Además, han culpado a Podemos "y medios afines" de "una campaña intolerable de presiones que se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes". Por otro lado, la Fundación Cajasol ha sido más discreta y han afirmado que se aplazaría "al próximo otoño": "Las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos".

El historiador, tajante

En este sentido, Márquez le ha dedicado una frase a Reverte nada más comenzar su reacción en un tuit de su perfil oficial de X (@manelmarquez): "Arturo Pérez-Reverte sale corriendo y suspende las jornadas 1936: La guerra que todos perdimos, que él mismo organizaba".

Además, recuerda, bajo su punto de vista, lo que pasó precisamente en la Guerra Civil: "En 1936, Franco y los fascistas, tras un golpe de Estado, nos llevaron a la guerra, como sus amigos Hitler y Mussolini al mundo".

Ha concluido con una frase inapelable: "¡Basta de mentiras fascistas!". En cuanto a reacciones, un usuario de X le ha planteado un debate: "Se puede estar más de acuerdo o en desacuerdo con las ideas o la idea de las jornadas del gran Reverte, pero prohibir las ideas y el debate y no permitir la libertad de expresión es muy peligroso y características del fascismo del que tanto os llenáis la boca".

En este sentido, el historiador ha replicado con dos preguntas: "¿Debatir con los seguidores de Hitler y Mussolini sobre si la Segunda Guerra Mundial la perdimos todos? ¿Que participen los herederos de los verdugos de los millones de personas asesinadas por el nazismo y el fascismo en la Unión Soviética y en los campos de concentración? ¡Tela!"

¿Quiénes iban a asistir?

El cartel de la Fundación Cajasol daba varios nombres que provocaron la retirada del escritor David Uclés, como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Entre otros, también asistían:

  • Víctor Amela.
  • Alejandro Amenábar
  • Rubén Amón.
  • Ignacio Camacho.
  • Julián Casanova.
  • Carmen Calvo.
  • Fernando del Rey.
  • Juan Echanove.
  • Ester Muñoz.
  • Sergio Vila-Sanjuán.
Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales