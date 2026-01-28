Un historiador se pronuncia sobre el aplazamiento de las jornadas 'La guerra que todos perdimos': a Pérez-Reverte le dedica una frase

El historiador Manel Márquez se ha pronunciado tajante y cristalino sobre el aplazamiento de unas jornadas sobre la Guerra Civil, a la que han llamado 1936: La guerra que todos perdimos, que se han visto envueltas en una polémica ante la negativa de David Uclés y Antonio Maíllo de acudir al congreso.

En un comunicado que ha difundido la Agencia EFE, los organizadores Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra afirmaron: "La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla la próxima semana nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados".

Además, han culpado a Podemos "y medios afines" de "una campaña intolerable de presiones que se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes". Por otro lado, la Fundación Cajasol ha sido más discreta y han afirmado que se aplazaría "al próximo otoño": "Las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos".

El historiador, tajante

En este sentido, Márquez le ha dedicado una frase a Reverte nada más comenzar su reacción en un tuit de su perfil oficial de X (@manelmarquez): "Arturo Pérez-Reverte sale corriendo y suspende las jornadas 1936: La guerra que todos perdimos, que él mismo organizaba".

Además, recuerda, bajo su punto de vista, lo que pasó precisamente en la Guerra Civil: "En 1936, Franco y los fascistas, tras un golpe de Estado, nos llevaron a la guerra, como sus amigos Hitler y Mussolini al mundo".

Ha concluido con una frase inapelable: "¡Basta de mentiras fascistas!". En cuanto a reacciones, un usuario de X le ha planteado un debate: "Se puede estar más de acuerdo o en desacuerdo con las ideas o la idea de las jornadas del gran Reverte, pero prohibir las ideas y el debate y no permitir la libertad de expresión es muy peligroso y características del fascismo del que tanto os llenáis la boca".

En este sentido, el historiador ha replicado con dos preguntas: "¿Debatir con los seguidores de Hitler y Mussolini sobre si la Segunda Guerra Mundial la perdimos todos? ¿Que participen los herederos de los verdugos de los millones de personas asesinadas por el nazismo y el fascismo en la Unión Soviética y en los campos de concentración? ¡Tela!"

¿Quiénes iban a asistir?

El cartel de la Fundación Cajasol daba varios nombres que provocaron la retirada del escritor David Uclés, como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Entre otros, también asistían: