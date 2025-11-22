La incómoda pregunta de un periodista a Mamdani delante de Trump que ha dado la vuelta al mundo por la respuesta del presidente

El esperado encuentro entre el recién nombrado alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de EEUU, Donald Trump en el Despacho Oval, acaparó todos los focos durante el viernes en Estados Unidos y en gran parte del mundo.

Las acusaciones tan graves que tanto uno como otro habían vertido sobre el contrario en numerosas ocasiones provocó que este encuentro institucional adquiriera una dimensión mucho mayor. Si bien, y contra todo pronóstico, el encuentro transcurrió con una pasmosa amabilidad por parte de ambos, hasta el punto de que Trump se llegó a mostrar "convencido de que (Mamdani) hará un buen trabajo" al frente de la ciudad estadounidense.

En este sentido, los dos dirigentes calificaron el encuentro como "productivo" y el presidente insistió en deshacerse en elogios con Mamdani, al que auguró un gran futuro como el 'major' de Nueva York: "Será un excelente alcalde. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada (...) sorprenderá a algunos conservadores, e incluso a algunos liberales".

Sin embargo, pese al tono amistoso y el ambiente destensado de la recepción por parte de Trump, los periodistas no pudieron obviar los intercambios de declaraciones que ambos habían mantenido. Mamdani llegó a definir a Trump como un "fascista", mientras que Trump se había referido al alcalde neoyorquino como un peligroso "comunista", que "es mucho peor que socialista", a lo que Mamdani respondió en plena campaña que no se dejaría intimidar por nadie.

Por todo ello, la escena cómica o incómoda del encuentro de este viernes se produjo cuando un periodista preguntó a Mamdani -en presencia de Trump- si mantiene que el presidente estadounidense es un fascista. Ante esta situación y con un buen 'timing', Trump entró en la respuesta de lleno, y antes de que Mamdani pudiera responder, el republicano le interpeló: "Está bien. Solo di que sí. Es más fácil, es más fácil. No me importa", afirmó Trump, al tiempo que golpeaba en varias ocasiones a Mamdani de forma amistosa.