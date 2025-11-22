Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La incómoda pregunta de un periodista a Mamdani delante de Trump que ha dado la vuelta al mundo por la respuesta del presidente
Virales
Virales

La incómoda pregunta de un periodista a Mamdani delante de Trump que ha dado la vuelta al mundo por la respuesta del presidente

La escena ha dado mucho que hablar en redes sociales. 

Javier Hernández
Javier Hernández
Trump y Mamdani sonrientes durante su encuentro en el Despacho Oval
Trump y Mamdani en el Despacho OvalThe Washington Post via Getty Im

El esperado encuentro entre el recién nombrado alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de EEUU, Donald Trump en el Despacho Oval, acaparó todos los focos durante el viernes en Estados Unidos y en gran parte del mundo.

Las acusaciones tan graves que tanto uno como otro habían vertido sobre el contrario en numerosas ocasiones provocó que este encuentro institucional adquiriera una dimensión mucho mayor. Si bien, y contra todo pronóstico, el encuentro transcurrió con una pasmosa amabilidad por parte de ambos, hasta el punto de que Trump se llegó a mostrar "convencido de que (Mamdani) hará un buen trabajo" al frente de la ciudad estadounidense.

En este sentido, los dos dirigentes calificaron el encuentro como "productivo" y el presidente insistió en deshacerse en elogios con Mamdani, al que auguró un gran futuro como el 'major' de Nueva York: "Será un excelente alcalde. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada (...) sorprenderá a algunos conservadores, e incluso a algunos liberales".

Sin embargo, pese al tono amistoso y el ambiente destensado de la recepción por parte de Trump, los periodistas no pudieron obviar los intercambios de declaraciones que ambos habían mantenido. Mamdani llegó a definir a Trump como un "fascista", mientras que Trump se había referido al alcalde neoyorquino como un peligroso "comunista", que "es mucho peor que socialista", a lo que Mamdani respondió en plena campaña que no se dejaría intimidar por nadie.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Por todo ello, la escena cómica o incómoda del encuentro de este viernes se produjo cuando un periodista preguntó a Mamdani -en presencia de Trump- si mantiene que el presidente estadounidense es un fascista. Ante esta situación y con un buen 'timing', Trump entró en la respuesta de lleno, y antes de que Mamdani pudiera responder, el republicano le interpeló: "Está bien. Solo di que sí. Es más fácil, es más fácil. No me importa", afirmó Trump, al tiempo que golpeaba en varias ocasiones a Mamdani de forma amistosa.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 