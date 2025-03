La infanta Sofía como la Mona Lisa del Prado: así es la recreación más llamativa del famoso cuadro

La infanta Sofía convertida en la Mona Lisa del Museo del Prado. Eso es lo que ha hecho Juan Antonio Romero, un artista gaditano de 64 años que desde diciembre del 2023 lleva interpretando a los miembros de la Familia Real como si fueran los protagonistas de algunas de las obras más clásicas e importantes del arte universal.

Todo comenzó con Las Meninas hace más de un año, cuando las transformó en Las Meninas del siglo XXI incluyendo a los miembros de la familia real actual en el famoso cuadro de Velázquez con detalles actuales como el móvil que luce Victoria Federica.

A partir de ahí, Romero empezó a individualizar al rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con la que ha terminado el ciclo para celebrar su mayoría de edad.

"Es el último de la serie, me faltaba ella y era algo que tenía pendiente, pero durante el final de 2024 tuve muchos eventos y no pude. El pasado mes de diciembre se me ocurrió dando un paseo por el Museo del Prado, donde voy mucho, y en cuanto vi el cuadro de la Mona Lisa se me vino a la imagen la infanta y pensé que podría encajar", cuenta a El HuffPost el acuarelista, que combina la pintura en cuadros grandes con el proyecto de pintar en la calle Urban Sketchers.

Romero explica que esta Gioconda que luce en el Museo del Prado es una copia pintada en el siglo XVI por el taller de Leonardo Da Vinci en la misma época que el artista italiano pintó el cuadro del Louvre: "La han restaurado para El Prado y ha quedado precioso. Está muy bien hecho, le han sacado los colores originales y es precioso. Tiene las mismas medidas, es el mismo cartón y está tan bien restaurado que hasta el Louvre está mirándolo porque no se atreven a hacerlo con el original".

El cuadro de 'Infanta Sofia, Mona Lisa del Museo del Prado' de Juan Antonio Romero. Juan Antonio Romero

Sobre su versión, el artista indica que la ha combinado con una foto de la cara de Sofía. "Busqué la foto con los ángulos de la cara que hacían falta y quería mantener una expresión como la de la infanta, que tiene esa seriedad, pero siempre con una sonrisa. Es un rostro relajado, de media sonrisa, segura de sí misma, pero con la responsabilidad que conlleva su papel como segunda en la línea de sucesión de la casa real.", describe el gaditano.

Además, explica que ha añadido en el vestido, a la altura del pecho, una flor de lis, que es el símbolo de la dinastía de los Borbones. "El cuadro original no lo lleva y lo he metido como un detalle más", comenta el acuarelista, que bromea con que a ver si ahora la institución monárquica acepta el cuadro por el cumpleaños de Sofía.

Un repaso por el arte universal gracias a la familia real

Romero, tras ese cuadro de Las Meninas de diciembre del 2023, comenzó con la serie de las interpretaciones individualizadas de Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía. Para ello, escogió algunos cuadros que son historia del arte.

Empezó por Felipe VI, que lo convirtió en El Rey de la mano en el pecho, como si fuera El caballero en la mano en el pecho, de El Greco, haciéndole así un homenaje al monarca por los 10 años que cumplió el pasado verano como jefe del Estado.

Siguió con su cuadro Letizia, Reina de España. En él se puede ver a Letizia en el oleo Millicent, Duquesa de Sutherland, del pintor John Singer Sargent y que se encuentra en el Museo Thyssen de Madrid.

La obra de Juan Antonio Romero, 'El Rey de la mano en el pecho'. Juan Antonio Romero

A Leonor la vistió como si fuera La joven de la perla, del pintor holandés Vermer, para crear la obra La princesa de la perla. Por último, ha cerrado el ciclo con Sofía y este Infanta Sofia, Mona Lisa del Museo del Prado.

De momento, Romero indica que los tiene todos en casa esperando encontrar un sitio donde poner exponerlos y, si surge la ocasión, venderlos. "Me han hecho ofertas, pero no los quiero malvender porque me ha llevado mucho trabajo pintarlos", remata el artista, que ya se ha convertido en el acuarelista capaz de mezclar a la familia real con figuras icónicas de la historia del arte.