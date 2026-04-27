La locura que José Elías quiere meter en su testamento: "Que en el año 3000 naciera mi último hijo"

Hay ideas que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción… y luego está la última ocurrencia de José Elías. El empresario ha dejado a muchos con la boca abierta tras plantear, en un vídeo viral difundido por la cuenta de TikTok @blvpodcast, una idea tan surrealista como inquietante: dejar establecido en su testamento que sus hijos nazcan… durante siglos.

"Me estoy planteando volver a ser padre", arranca en el vídeo, antes de ir mucho más allá con una reflexión que rápidamente se ha hecho viral. Su planteamiento no se queda en ampliar la familia en el presente, sino en proyectarla hacia el futuro de una forma completamente inusual.

Una "dinastía" que llegue hasta el año 3000

Elías explica que su idea pasa por congelar material genético y establecer en su testamento una especie de calendario reproductivo a largo plazo. "Sería una locura dejar en el testamento que cada 100 años o cada 200 años naciera un niño, un hijo de José", afirma.

El objetivo final es casi distópico: "Que en el año 3000 naciera mi último hijo". Una frase que resume perfectamente el alcance de su planteamiento y que ha sido clave para que el vídeo se dispare en visualizaciones.

Más allá de la provocación, el empresario llega a imaginar una especie de linaje prolongado en el tiempo: "La dinastía de los Elías", dice, como si hablara de una saga destinada a cruzar siglos.

La herencia… pensada para dentro de mil años

Pero la idea no se queda solo en lo biológico. Elías también plantea cómo podría funcionar la herencia para esos hipotéticos descendientes del futuro. "Al que va a nacer dentro de mil años le puedo dejar 1.000 pavos… y cuando nazca será rico", comenta entre risas.

Una afirmación que mezcla humor, especulación económica y una visión bastante peculiar del paso del tiempo y del valor del dinero. Porque, claro, nadie sabe qué significarán esos "1.000 pavos" dentro de varios siglos.

Entre la broma y la polémica: las redes reaccionan

Como era de esperar, el vídeo ha generado todo tipo de reacciones. Desde quienes se lo toman con humor hasta los que ven en la idea un reflejo de ciertos excesos.

Algunos comentarios tiran de ironía: "Sería perpetuar la cuñadez", escribe un usuario. Otros van más allá y critican el planteamiento: "Los ricos, jugando a ser Dios. Qué raro", apunta otro.

También hay quien simplemente se lo toma como una ocurrencia divertida: "Jajaja buena idea" o "qué tremendo", se puede leer entre las respuestas. Incluso hay usuarios que plantean dudas prácticas: "Deudas…", comenta uno, dejando en el aire qué pasaría con esa hipotética herencia a lo largo de los siglos.

Una idea viral… aunque difícil de llevar a la realidad

Más allá del impacto viral, la propuesta de José Elías plantea muchas incógnitas. Desde el punto de vista legal, ético y científico, llevar a cabo algo así sería extremadamente complejo, por no decir inviable en los términos en los que se plantea.

Pero ese no parece ser el objetivo del vídeo. Como ocurre muchas veces en redes, lo importante no es tanto la viabilidad de la idea como su capacidad para sorprender, generar debate y, sobre todo, llamar la atención.

Y en eso, desde luego, lo ha conseguido. Porque no todos los días alguien plantea, con total naturalidad, dejar programado en su testamento el nacimiento de sus hijos… hasta el año 3000.