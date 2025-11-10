La monja Sor Lucía Caram habla sin pelos en la lengua sobre qué le parece Rosalía 

La popular monja Sor Lucía Caram, conocida por sus participaciones en numerosos programas de televisión como Todo es Mentira y por la relación cercana que tenía con el papa Francisco, se ha expresado sin cortarse sobre Rosalía.

La opinión de la religiosa llama la atención precisamente porque, a raíz del último disco de la catalana, Lux, muchos hablan (incluso en el Reino Unido) de una "monjamanía" en auge en España. "Tras mínimos históricos, la fe católica está experimentando un resurgimiento entre los jóvenes españoles a medida que la Generación Z recurre a la vida enclaustrada en busca de significado espiritual", decía por el ejemplo en diario británico The Times.

Es más, Rosalía ha hablado en una entrevista en El País de su relación con la religión. "Me encantaría empezar a ir de oyente a Teología en una universidad, eso me fliparía. Si tuviera tiempo suficiente… No sé, tal vez en unos años. Me atrae la idea de posreligión, de que puede haber una forma más inclusiva y abierta de entender la fe y la espiritualidad. Para mí, hay ideas en distintas religiones en las que yo resueno. Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo", afirmaba.

"A mi relación con Dios no me atrevería a ponerle palabras, pero si puedo atreverme a eso es haciendo un disco, componiendo canciones. Es un ejercicio que siempre tendrá imperfecciones. El amor que yo siento y mi conexión con lo espiritual…, la mejor manera que tengo de expresarla es haciendo canciones. Las religiones son al final contextos de los que las historias de estas santas forman parte", añadía Rosalía en El País.

Antes de eso, Sor Lucía ya había dejado claro que la artista catalana le parece estupenda. "Yo creo que Rosalía nos va a mostrar su versión personal a corazón abierto y yo creo que vamos a descubrir la dimensión espiritual que también tiene una artista que es referente para los jóvenes. Ojalá que ayude a que los jóvenes puedan vivir no solo de emociones y sensaciones, sino de las emociones más esenciales, que nos ayudan a dar nuestra mejor versión", afirmó la monja en Movistar.

"Yo creo que ella eleva los ojos al cielo desde la tierra y canta para conectar con los jóvenes. Ojalá que podamos conectar con los jóvenes y que los jóvenes puedan conectar con lo trascendente, pero también con lo presente", agregó.