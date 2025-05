La mujer paga la cuenta en un restaurante y la respuesta de la camarera evidencia que queda mucho por hacer

La respuesta que le ha dado una camarera a una mujer que se disponía a pagar la cuenta (la suya y la de su pareja) en un restaurante ha dejado a las claras que todavía queda mucho que recorrer en materia de igualdad.

"No entraré a opinar de la comida, pero que cuando fuera mi pareja a pagar, la camarera hiciera comentarios de que las mujeres no deberían pagar y 'espero que al menos le hagas un Bizum con la mitad', no tiene justificación ninguna", se queja el cliente en un escrito que ha difundido la popular cuenta @soycamarero.

"Ni sabe lo que paga cada uno ni le importa. Menuda falta de respeto", se queja el mismo comensal, cuyo lamento ha provocado una multitud de reacciones. Algunas personas, de hecho, ha aprovechado para contar sus experiencias.

"No hace mucho, cenando con una amiga, fue ella la que seleccionó el vino. A la hora de catarlo, el camarero se dirigió a mí. Le dije que era la señora la que debería hacerlo pero él insistió conmigo. Nos levantamos de la mesa y nos marchamos. Para él el vino, la comida y la educación", dice una persona.

"Cuando se trabaja de cara al público, sea cual sea el trabajo, uno se abstiene de buscar conversación y mucho más de meter las narices donde nadie le llama. Para soltar gilipolleces ya está la clientela", apunta otro.