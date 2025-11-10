La nota que han dejado en este teléfono público antiguo emociona ya a más de 50.000 personas

Las notas y los carteles que muchas veces se ponen en lugares públicos sin mucha más pretensión que informar de algo cotidiano, en la era de internet no es raro ver como en muchas ocasiones acaban haciéndose virales.

Y esto es lo que ha pasado esta vez con una simple nota que alguien ha colocado en un antiguo teléfono público de pared, de esos que antaño solían colocarse en bares, pasillos de estaciones o edificios públicos y que estaba disponible para el uso, previo pago, de cualquier persona.

En concreto, ha sido el usuario @trolumXIV quien ha compartido la imagen a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde se puede ver el teléfono averiado junto a una breve nota en la que se lee: "Soy un recuerdo, no funciono".

El texto, que originalmente pretendía informar algo tan práctico como que el aparato ya no sirve, ha terminado convirtiéndose en toda una oda a la melancolía digna de formar parte de cualquier poemario moderno.

"¿Cómo me vas a regalar un poema así???????", ha manifestado el usuario de la red social X, impactado por la sensibilidad de la breve nota que ya ha conquistado también a media comunidad tuitera.

"El concepto de que los recuerdos no funcionan porque no puedes servirte ni sentir algo que ya no es o que ya no existe: magistral"; "Esta nota solo se puede haber escrito un domingo"; "Estoy casi seguro que la la mayoría de la poesía no está en los libros", han comentado algunos usuarios.

Así, el tuit, que acumula más de 400.000 visualizaciones y más de 50.000 ‘me gusta’ en tan solo unas horas, se ha convertido en toda una nostálgica y bonita reflexión sobre el paso del tiempo y sobre cómo lo cotidiano puede volverse poesía.