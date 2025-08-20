La nota que le dan a Carlos Alcaraz antes de saltar a la pista: él la lee y su reacción lo dice todo

Todo lo que rodea al tenista español Carlos Alcaraz es sinónimo de tener una gran repercusión. Y sus últimos días en Estados Unidos primero para la disputa del Master 1000 de Cincinnati y ahora para buscar su segundo grande de la temporada con el US Open no han sido para menos.

El lunes el murciano ganó su quinto trofeo del año al vencer en la final a un Jannik Sinner que se tuvo que retirar cuando perdía 5-0 en el primer set por problemas de salud. A esa victoria se sumó su llamativa celebración, tal y como difundió en sus propias redes sociales.

Sin embargo, Alcaraz no tuvo tiempo ni para descansar, ya que este miércoles jugaba el dobles mixtos del US Open con Emma Raducanu, una pareja de la que se lleva hablando desde que se conocieran. Aunque ambos centraron toda las miradas y su conexión se analizó en cada gesto, perdieron por la vía rápida contra la pareja conformada por Jack Draper y Jessica Pegula en un doble 4-2.

Antes Alcaraz había dejado una llamativa imagen antes de una sesión de entrenamiento para preparar ese partido y el asalto al US Open, el primer Grand Slam que ganó en 2022. Para esa cita, tal y como se puede ver en un vídeo difundido por la cuenta de X del torneo, el murciano ha recibido una nota justo antes de saltar a la pista.

"Baila si extrañabas el USO", se puede leer en el papel doblado que le da una mujer. Alcaraz, que no duda en leerlo, hace un pequeño baile y mira con una sonrisa a la autora del texto justo antes de comenzar la sesión de entrenamiento. Una nueva muestra más del gran momento en el que se encuentra el tenista murciano.