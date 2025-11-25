La nueva película de 'Los Juegos del hambre' se ha rodado en Asturias pero no esperaban encontrarse esto

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha le queda un año para estrenarse pero en uno de sus tráilers ya se puede ver la maravillosa zona de Asturias en la que se ha rodado.

La sexta entrega de la saga de Los juegos del hambre se ha rodado este verano en el paraje del Valle de Lago, en Somiedo. Esta historia se desarrolla cuarenta años después de Balada de pájaros cantores y Serpientes y veinticuatro años antes de los acontecimientos de Los juegos del hambre.

En TikTok, el experto en cine Álex Sowick ha contado lo que hay detrás de este tráiler que ha sido compartido hasta por Turismo Asturias. "Han elegido Asturias porque la arena donde se celebran los juegos en este libro se describe como 'el lugar más asombroso'. Un paisaje súper bonito", empieza diciendo.

En el tráiler se ve efectivamente precioso y antes del rodaje el alcalde de la localidad destacó los impresionantes verdes de Somiedo. Pero, por la época del año, la zona no era tan verde como lo es en otoño.

"No se dieron cuenta de que en pleno agosto, que era cuando iban a rodar la escena, el valle no iba a estar todo lo verde que suele estar en primavera. Así que el equipo puso el verde artificial dentro del círculo y todo lo de fuera han tenido que recrearlo por ordenador, en CGI", relata Sowick.

Además, ha recogido los comentarios de la gente que dice que había poco verde: "Pero oye, viva esos artistas de CGI que han conseguido que el aspecto final sea precioso. Ojo que en Asturias esos paisajes también existen simplemente ha sido un problema de mala planificación".

Como recoge La voz de Asturias, el rodaje tuvo lugar este verano ya que los directivos de la exitosa saga y la productora tenían interés en rodar en el interior de la región. "Somiedo fue la base operativa del rodaje. En este concejo, las zonas próximas a los lagos y algunos espacios de uso agropecuario han sido las preferidas por el equipo de localización. Mientras tanto, en Teverga, uno de los enclaves más importantes ha sido el Hayedo de Montegrande, situado en el entorno del puerto de Ventana", dice el citado medio sobre cómo se llevó a cabo el rodaje y las zonas.