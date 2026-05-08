La Policía da la clave para tener una contraseña segura: un consejo sencillo y casi imposible de robar

La Policía Nacional ha aprovechado el Día Mundial de las Contraseñas para aconsejar a sus seguidores, tal y como acostumbra a hacer en las redes sociales, de cómo construir una buena contraseña que evite que pueda ser robada.

"Usar '123456' como contraseña en 2026... sería divertido si hoy fuera el Día Mundial de la Broma... ¡Pero no! Es el Día Mundial de la Contraseña. Así que te dejamos unos consejos para crear una segura", ha explicado una agente.

Desde el cuerpo, primero, han querido enumerar las que consideran cinco contraseñas malas que son inseguras y pueden ser fácilmente robables. La primera que muestran es esa que son una serie de números consecutivos como "123456", mientras que la segunda es un sencillo "admin".

La tercera peor tampoco tiene mucho más misterio, ya que es ,"password", es decir, contraseña en inglés. La cuarta es el nombre de una mascota como puede ser Simba, mientras que la quinta peor está formada por un nombre propio y unos números sencillos de adivinar. De ejemplo han enseñado "Ana123".

Así se construye una

La Policía Nacional, además, han explicado cómo tiene que ser una contraseña, que fuerte debe ser larga, impredecible para un robot, pero fácil para recordar para ti". Por ello, han indicado que una contraseña segura se puede hacer a partir de "una frase de seguridad que solo tu conozcas".

De nuevo, han señalado que una frase puede ser "Mi perro Simba usa calcetines en invierno". "Ahora a partir de ahí sustituye algunas letras por símbolos y números y combina mayúsculas y minúsculas", han ejemplificado.

Además, han terminado diciendo que hay una segunda opción para hacer todavía una contraseña más segura: "Para ir a un paso más allá activa la autentificación en dos factores porque de esta forma para acceder a tus cuentas, demás de la contraseña, necesitarás un código temporal que llegará a tu teléfono móvil".