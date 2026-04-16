La Policía avisa del 'timo de las monedas y el parking': un simple gesto te puede dejar sin pertenencias

Los delincuentes son cada vez más ingeniosos a la hora de intentar estafar al prójimo y usan todo tipo de tretas para intentar ganar dinero y obtener objetos de forma ilegal. Para evitar que te pase, la Policía Nacional da consejos en redes sociales.

Ahora, la cuenta oficial en X de la Policía ha alertado de un nuevo intento de estafa que se da sobre todo en los aparcamientos, donde los usuarios están pendientes de otros asuntos y son más propensos al despiste.

"Mucha atención a este tipo de robo en aparcamientos. Los delincuentes esperan a que la víctima regrese al vehículo y observan que dejen sus pertenencias a la vista o en un sitio de fácil acceso", empieza diciendo el vídeo.

Después, el delincuente se acerca al coche y deja unas monedas en el suelo. Tras hacerlo, se dirige a la víctima para decirle que hay una monedas en el suelo y que si son suyas. Ahí estás perdido.

El delincuente trata de convencer a la víctima de que esas monedas son suyas y de que las recoja. Al hacerlo, otro de los delincuentes, que sabe que el coche está abierto, se acerca por la puerta del copiloto, la abre y se lleva todo lo que haya dejado ahí. En este caso, un bolso.

Para evitar situaciones como la del vídeo, la Policía da unos consejos.

Mantener puertas y ventanas de tu vehículo correctamente cerradas, estés dentro o permanezcas fuera, aunque sea momentáneamente.

Mantén tus pertenencias controladas.

Si la situación es sospechosa, llama al 091.

Hace unos días, la policía alertó de otro intento de estafa con los QR llamado el QRishing. "Hablamos de los QR, los puedes encontrar en cualquier parte, como en la mesa de un restaurante, en el paquete que habías pedido y estabas esperando, en un parquímetro y hasta en una supuesta multa que te habían dejado en el coche. Son tres segundos, la cámara detecta el QR, te sale un enlace y estás dentro", ha contado la agente.

¿En qué consiste la estafa? Lo que parece un QR real puede llevar una pegatina encima que al escanearla te dirija a una página web falsa con la apariencia del sitio real para robarte las credenciales.

Ahí es cuando ha explicado ese truco: "Tanto Android como IOS te permiten configurar el escaneo de la cámara, de forma que se muestre el enlace completo antes de abrirlo. Activar esta función revelará el dominio real del sitio web al que te va a dirigir el código QR".