La Policía Nacional alerta: si vas a viajar fuera de España no cometas este "grave error"

Antes de salir de viaje fuera de España hay que tener en regla el pasaporte y el DNI pero mucho ojo si lo has perdido, lo has denunciado y después lo has encontrado porque te podrías meter en un lío.

"Nunca, nunca, nunca viajes con tu documentación si has denunciado su robo. Si no encuentras tu DNI o pasaporte y acudes a una comisaria a denunciar su pérdida o extravío ojo porque en ese momento el documento denunciado queda anulado y sin valor jurídico", dice la policía.

"Hasta aquí todo bien pero después lo encuentras y decides seguir usándolo a pesar de que la denuncia se indica que ese documento no es válido. Grave error. No debes viajar con ese documento bajo ninguna circunstancia ya que figura como perdido o sustraído", prosigue.

Y añade: "¿Qué te va a pasar? al llegar al país de destino los agentes te impedirán la entrada cuando comprueben la validez del documento y te verás obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible. Te verás obligado a esperar en la zona internacional de tránsito, lo que puede suponer varios días de espera en el aeropuerto".

Por último han hecho hincapié en que si te ocurre esto pide cita para obtener uno nuevo.