La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso

Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco.

Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Una efeméride que llega en un momento complejo dentro de la historia de España, sobre todo después del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja que una parte importante de la población española cree que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Por este sentido va la portada mensual de El Jueves en la que se puede ver al dictador Francisco Franco llevando a dos perros en la mano: uno con la cara de Isabel Díaz Ayuso y otro con la de Abascal.

El que representa a Abascal es más fiero y violento y el que representa a la presidenta de la Comunidad de Madrid es más amable. "Felices 50 años sin Franco", se puede leer en grande en la portada. "Nos tiene atados y bien atados", dicen los perros. Este mes te contamos la verdadera historia de Franco para celebrar los 50 años desde que abandonó el grupo", reza el tuit donde se ha compartido la portada.

De fondo, la cruz de El Valle de los Caídos como si fuese la torre de Barad-dûr, conocida como la Torre Oscura, donde está posado el ojo de Sauron, el malo malísimo de El Señor de los anillos, la exitosa trilogía de Tolkien.

En la misma portada se puede ver al sanguinario dictador con una medalla "al mejor yayo", una banda con la bandera de España donde pone "una grande y gorda" y, como detalle, le cuelga un testículo.

Los historiadores, responden

Algunos historiadores han querido poner contexto a esta especie de nueva oleada, sobre todo entre los más jóvenes, de apoyo a la dictadura franquista.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, lanzó hace unas semanas un potente mensaje al ver que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Este mismo barómetro del CIS refleja también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%. "Se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual", pero, añade Casanovas, "otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".

El historiador criticó que "poner a la República en una especie de situación inestable en la que ya todo estaba decidido para el golpe de Estado es olvidar la verdadera historia". "Y la verdadera historia es que el golpe de Estado es quien derriba la República. Este es un tema que se estudia en las escuelas de muy diversas formas. No hay nadie que esté adoctrinando en estos momentos sobre la República", zanjó.

Por último señaló: "Esta visión política que la he escuchado estos días en política y políticos españoles, esta visión que vi en Esperanza Aguirre, me parece que es una falta de respeto al conocimiento histórico".