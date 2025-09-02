La portavoz del PP en el Congreso llama "Telepedro" a TVE y la réplica que le dan se oye hasta en Génova

Pedro Sánchez inauguró la temporada televisiva en TVE con una entrevista a Pepa Bueno que ha sido muy comentada. Personas como Gabriel Rufián, Jordi Évole y Pilar Eyre —además de otros cientos de usuarios en X— aplaudieron el talante y la forma de trabajar de la exdirectora de El País.

De hecho, muchos afirman que sería imposible ver una entrevista como la de Pepa Bueno a Sánchez en Telemadrid a Isabel Díaz Ayuso o en la televisión de Galicia a Alberto Núñez Feijóo.

No todos han aplaudido la entrevista, algunos miembros del PP han seguido con la idea de que al presidente le iban a dar un masaje en la televisión pública y ni viendo el inicio de la misma se bajaron del burro.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, definió a TVE como "Telepedro" y dejó un mensaje que se le volvió en contra nada más escribirlo: "En 5 minutos ya está con el relato: bulos, qué mala es la oposición, la culpa es de los presidentes del PP".

Y añadió al final del mensaje en la red social de Elon Musk: "Normal que la primera entrevista en un año sea en TelePedro. Cualquier otro periodista no hubiera permitido esta tomadura de pelo".

Muchos no entienden el mensaje ya que precisamente la primera apreciación de Pepa Bueno al presidente Sánchez fue acerca de su falta de entrevistas con otros periodistas: "Hace un año que no concede una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada?".

Por todo esto, un usuario le dejó a Ester Muñoz una de las respuestas más contundentes y aplaudidas de la noche por llamar "Telepedro" a TVE: "Hablar de 'TelePedro' cuando la entrevista ha sido impecable desde el punto de vista periodístico… Ha habido cera. Y bien. A ver cuándo vuestros presidentes autonómicos se someten a entrevistas del estilo".