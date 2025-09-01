Jordi Évole dicta una clara sentencia sobre la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez

Este lunes 1 de septiembre muchos primeras espada de los medios de comunicación han vuelto al colegio y una de ellas ha sido Pepa Bueno, que ha regresado a los informativos de TVE con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La exdirectora de El País ha hecho una rotunda y dura entrevista al líder del Ejecutivo que ha generado miles de comentarios en X, donde los usuarios han podido seguir la charla en la etiqueta #PedroSánchezTVE.

Para una mayoría de usuarios, la primera pregunta de Bueno a Sánchez ya era toda una declaración de intenciones y ya hacía presagiar que, como algunos decían, no iba a ser "un masaje".

"Hace un año que no concede una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada?", le ha dicho la presentadora en su primera intervención.

Una vez acabada la entrevista, el periodista Jordi Évole ha querido dejar claro lo que piensa de la misma con un claro mensaje: "Muy buena entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez".

No es el único que ha aplaudido la intensa entrevista de la periodista al presidente y son muchos los que han señalado que sería imposible ver algo así en Telemadrid con Ayuso como protagonista.

Pero Évole no ha sido el único en alabar la labor de Pepa Bueno como entrevistadora. Pilar Eyre también ha querido dejar claro lo bien que lo ha hecho la periodista: "Pepa Bueno ha hecho una entrevista educada, pero dura, como tiene que ser. Y en algunos momentos ha puesto a Sánchez contra las cuerdas. También ha sido humana. Me ha gustado mucho".