La razonada respuesta de María del Monte a si se vive mejor en España ahora que antes

La cantante sevillana María del Monte ha respondido en una entrevista publicada este miércoles en el diario El Mundo a si "es España un país mejor que antes para las cosas del vivir". La artista ha sido sincera y ha dado una respuesta razonada analizando lo que, en su opinión, haría, pero reconociendo que es imposible que suceda.

"Antes los trabajos eran más precarios, la mujer no estaba introducida en el mundo laboral... Pero la gente tenía un techo bajo el que dormir. Cuando nuestros padres han tenido casa y los jóvenes no pueden tener la suya, algo falla", ha comenzado diciendo la cantante andaluza.

Del Monte ha afirmado que no habla "de ideologías", porque, a su juicio, hay políticos de todos los colores que le gustan y le disgustan. "De hecho, a veces pienso: 'Si hubiera un Gobierno con Fulanito y Menganita...'", ha añadido. Sin embargo, ha matizado que esa idea es "imposible porque se llevan a matar y parece que lo único que les importa es el sillón".

De Monte, durante la entrevista, también ha sido preguntada por si le preocupa que, en los tiempos que corren, el colectivo LGTBI+ puede llagar a perder parte de los derechos conseguidos..

"Para atrás ni para coger impulso. Y a nuestros detractores, lo único que les digo es que tengan cuidado, porque a lo mejor a quien le están cercenando sus derechos, para el día de mañana, es a un hijo, a un nieto, a un hermano...", ha sentenciado.