La reacción de Donald Trump cuando Alcaraz gana el US Open está dando la vuelta al mundo

Carlos Alcaraz ya es el número uno del mundo del tenis. El tenista murciano ha arrollado a Sinner en la final del US Open y ha vuelto a poner el nombre de España en lo más alto del tenis mundial.

Nada ha sido normal en esta final disputada en Nueva York, que ha empezado más tarde de la hora prevista por la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha dejado, además, varios momentos muy hilarantes.

Mucho se ha comentado la reacción del mandatario de Estados Unidos cuando Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo ante Sinner, con el que está disputando ya duelos a la altura de los Nadal-Federer.

Con esta, italiano y español se han disputado las tres últimas finales de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y, ahora, el Abierto de Estados Unidos) con un 2-1 para Alcaraz, que ganó Ronald Garros y el US Open.

En X, uno de los momentos más señalados ha ocurrido cuando Alcaraz ha ganado el torneo y las cámaras han enfocado a Donald Trump, que parece torcer el gesto ante la victoria del murciano.

Dejando de un lado al mandatario norteamericano, la relación entre Alcaraz y Sinner ha sido otro de los temas más comentados de la final.

Tras vencer, Alcaraz bromeó al decir al italiano que lo está viendo más que a su familia: "Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, gran nivel en cada torneo que juegas, te veo más que a mi familia".

"Es fantástico compartir la pista contigo, verte mejorar cada día, trabajar duro, con tu equipo, solo felicitarte por lo que estás haciendo", ha añadido el deportistas español en buena lid.

También ha tenido para los suyos: "A mi equipo, mi familia, tengo suerte por teneros. Por el trabajo duro que hacen para hacerme mejor no solo a nivel profesional sino personal, muchas gracias. Cada logro que tengo es gracias a ustedes. Esto es suyo también".