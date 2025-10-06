Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La reacción de Rosalía cuando se entera en Francia de que una periodista es española: para enmarcar
La reacción de Rosalía cuando se entera en Francia de que una periodista es española: para enmarcar

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
La cantante Rosalía en un evento en Francia@Brokenheartss8

Cuando vas a otro país de viaje y, de repente, escuchas a alguien hablando en tu idioma es toda una alegría. Esto es una experiencia de lo más usual, pero parece que no solo es algo que le pase al más común de los mortales, sino también a los famosos.

Y es que hablar en otro idioma no es una tarea fácil y más si lo tienes que hacer en público ante las cámaras, por lo que es totalmente comprensible la alegría que se ha llevado la cantante Rosalía al ver que una de las periodistas que le preguntaba al salir de un evento en Francia era española. 

"Rosalia hablándole en francés y al final 'ay hija pero tu hablas español' jajajajajaja dios la amo", ha publicado la usuaria @Brokenheartss8 a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

En concreto, en el vídeo se puede ver a la cantante española saliendo del desfile de Schiaparelli en París, donde la esperan las periodistas y las cámaras para hacerle preguntas a la astista.

En ese momento, Rosalía se para brevemente a saludar y preguntarles qué tal a los periodistas en francés, pero su agradable sorpresa llega cuando se da cuenta de que una de las reporteras es española.

"Ay hija mía, pero tú hablas castellano, ¡tu hablas español!", ha manifestado la cantante catalana con la espontaneidad y naturalidad que la caracteriza, algo que ha conquistado, una vez más, a sus fans, quienes han hecho que la publicación alcace en tan solo dos horas las 200.000 visualizaciones y 10.000 'me gustas'.

"Cómo brilla en todas las interacciones que tiene"; "¡La amo! Ser de luz divino"; "La Rosi con los idiomas soy yo"; "Se ha olido el alivio desde aquí"; "Oye de verdad, no puede parar de ser icónica", han comentado alguno usuarios.

