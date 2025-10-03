Rosalía se vuelve a llevar todos los aplausos al contestar así a una pregunta en inglés

Hablar en inglés es algo que a muchos españoles les causa una gran inseguridad, y más si es en público. Pero si hay alguien que demuestre que con la vergüenza no se llega a ningún sitio y que lo importante es hacerse entender, esa es Rosalía.

La aclamada cantante catalana ha vuelto a llevarse todos los aplausos y alabanzas de sus fans al contestar a una pregunta en inglés de un periodista mezclando español e inglés en su respuesta de la forma más natural.

La usuaria @rosaliarepa ha publicado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un vídeo en el que se ve a Rosalía contestando en directo a una pregunta en inglés que le hace un periodista.

"I was so excited to be able to create something, like you know, to collaborate together and do this piece. I really liked la iniciativa of the money going to... a bueno, a una fundación and I think that this is very beautiful", ha contestado la artista catalana, mezclando español e inglés en su respuesta indistintamente.

"Estaba tan emocionada de poder crear algo, ya sabes, colaborar juntos y hacer esta pieza. Me gustó mucho la iniciativa de que el dinero se destine a... bueno, a una fundación, y creo que esto es algo muy bonito", ha sido lo que ha expresado la cantante.

"Me encanta que cuando se le olvida el inglés ella sigue con su español y no se complica, la amo", ha publicado la tuitera, justo antes de adjuntar el vídeo, el cual ha superado ya las 300.000 visualizaciones y los 11.000 'me gustas'.

"Es que se la pela y la amo por eso"; "Las motomamis usan el spanglish"; "Mi niña no se ralla ni se bloquea, ella sigue palante como sea"; "Es tan expresiva que no tiene problemas en darse a entender"; "Simplemente es una reina", han comentado algunos usuarios.