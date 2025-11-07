La respuesta que da un alumno a un ejercicio de Matemáticas es para verla: oro puro

Tuit de kndelupp donde se puede ver un folio con una respuesta errónea a un ejercicio de Matemáticas

Los exámenes de Matemáticas forman parte de las pesadillas de millones de personas en todo el mundo. Salvo para aquellos dotados para este noble arte, los controles de esta asignatura siempre ha sido un quebradero de cabeza para los estudiantes por su complejidad.

En redes sociales se suelen viralizar contenidos relacionados con respuestas a exámenes por varios motivos: o porque son algún error garrafal o porque alguien se ha pasado el juego y ha decidido optar por el ingenio en una situación en la que no sabía muy bien qué hacer.

En un hilo de respuestas hilarantes de alumnos a exámenes de Matemáticas se ha colado una increíble respuesta ya que esta persona ha plantado como resultado de un ejercicio "Math error", es decir, lo que pone en la calculadora cuando una operación matemática no tiene solución, como dividir entre cero o intentar calcular la raíz cuadrada de un número negativo.

La profesora viral

Este no ha sido el único contenido que se ha viralizado en los últimos días con una docente detrás. La profesora Beatriz Cerdán, que trabaja como maestra de primaria desde 2001 y que ha recibido el Premio Espiral Peonza Bronce en el año 2020, se ha hecho famosa al mostrar la técnica que usa para que sus alumnos de quinto de Primaria aprendan ortografía y cómo acentuar palabras y las formas y reglas que existen.

"Con la ortografía visual (inspirada en Editorial Yalde), el dibujo se convierte en memoria, y la palabra… en imagen. 5º de Primaria", ha escrito la profesora, que ha compartido una imagen del trabajo que ha pedido a sus alumnos para que aprendan cómo se escribe el término gigante y las reglas de las palabras llanas.

La profesora ha enseñado los resultados y son de lo más llamativos. Una primera es de un alumno que ha dibujado la primera letra 'G' grande, como si fuera una cara y la 'T' como si fuera una especie de micrófono. "Yo soy gigante y soy el mejor", se puede leer en dos bocadillos.