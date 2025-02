La respuesta sin filtro de la cantante Judeline a la reventa desorbitada de una entrada para su concierto

La cantante Lara Fernández, más conocida como Judeline (@judeline__), ha respondido tajante y sin filtro a través de su cuenta de la red social X a un usuario que está revendiendo a un precio desorbitado una entrada para uno de sus conciertos.

"Álvaro, cómo te pille. Precio original 125 dice… le pego un collejón", ha tuiteado la cantante mostrando su indignación mientras adjuntaba una captura de pantalla de una entrada a su concierto de Santiago de compostela que un usuario está revendiendo por 165 euros.

Además, en la plataforma de reventa de entradas se puede ver que el vendedor, que pone que se llama Álvaro, ha afirmado que el precio original de la entrada era de 125 euros, algo que es totalmente falso.

Esta actitud ha indignado sobremanera a la cantante, quien no se puede creer que especulen así con sus entradas. "Costaban literalmente 22 euros, pffff me muero de furia, Me lío a palos", ha expresado Judeline.

"No, en serio, os lo pido por favor. Os juro que javier37 que va contestando a todos los tuits diciendo que tiene entradas de cualquier concierto que se dé en España probablemente os ESTAFE. No arriesguéis, que me vais a ver lo juroooo", ha alertado la Judeline.

Además, sus fans le han avisado de que esto no está pasando solo con las entradas a los conciertos, sino que también se han dado casos similares con sus discos de vinilo, los cuales están vendiendo hasta por 120 euros.

"Pffff ella es tan de las nuestras... Te amo cariño"; "¡Total! Hay que avergonzar a los caradura"; "Judeline siempre por las precarias. ¡Es que es la mejor!", han comentado algunas de sus fans.