La respuesta de Jesús Cintora a la amenaza de Vox de ir a RTVE con "lanzallamas o motosierra" con extintor en mano

Nueva polémica suscitada desde Vox, esta vez ha sido cuando uno de sus diputados, Manuel Mariscal, ha afirmado en una comisión mixta del Congreso de los Diputados que cuando gobierne el partido liderado por Santiago Abascal no sabe si entrará en RTVE "con motosierra o lanzallamas".

Ha generado multitud de reacciones y la primera de ellas es del propio presidente de la cadena pública, José Pablo López, que además de aludir al monólogo de Marc Giró sobre "el varón español", le ha respondido que "tenemos muy claro para lo que no está el servicio público, para ensalzar un nacionalismo español excluyente, ni para blanquear y exaltar el franquismo".

El presentador de Malas Lenguas, Jesús Cintora, ha arrancado el programa tirando de ironía al poner sobre la mesa un objeto: un extintor. "Hemos traído el extintor por si vienen los de Vox con lanzallamas. Hombre, a TVE hay que venir con libertad, no con lanzallamas", ha arrancado.

Ha compartido un minuto de charla con la tertuliana Gloria Marcos para hablar del tema. "Lo de las llamas eran tiempos aquellos en los que las mujeres las quemaban, la quema de brujas", ha añadido, aludiendo a la Edad Media.

"Luego eso es mentira, lo que están haciendo es pose, porque en el fondo lo que están haciendo luego en las televisiones es patrimonializarlas, es decir, tirar a todo el mundo que pretende ser libre y tener opinión y poner a los que sigan el dictado del partido", ha comentado Marcos y Cintora, irónico, menciona a las "televisiones autonómicas".

Sobre el extintor, ha rematado que lo único que pueden hacer es "apagar el fuego" y luego ha recordado que Mariscal mostró abiertamente en el Parlamento "que exaltaba el franquismo".

Por otro lado, sobre que a Mariscal le molesta que en TVE se rían, Cintora ha replicado al instante. "Cómo no nos vamos a reír, por ejemplo, si estamos hablando de este señor", ha señalado, enseñando una imagen del diputado con un cartel de "Puigdemont a prisión" y otras fotografías.

"Se les va la fuerza por la boca, pero no hay que perder la sonrisa. Aquí está el extintor, por si acaso, la sonrisa no nos la van a quitar", ha rematado el presentador.