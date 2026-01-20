La tenista Naomi Osaka deja perplejo a medio mundo con la vestimenta con la que ha salido al Open de Australia

Todas las miradas estaban puestas en el debut del tenista italiano Jannick Sinner en esta tercera jornada del Open de Australia de tenis. Sin embargo, al final los focos se los ha robado la tenista japonesa Naomi Osaka por la indumentaria con la que ha entrado a la Rod Laver Arena para su debut de primera ronda contra la croata Antonia Ružić.

Osaka entró con un extravagante traje creado por Nike en colaboración con el diseñador chino establecido en Londres, Robert Wun, que combina el poder de la medusa con la mariposa.

El atuendo está formado por un pantalón falda plisado por debajo del vestido que ha utilizado para jugar y va acompañado de un sombrero con un velo incorporado. La ropa elegida para disputar el partido es en tonos turquesa. Rápidamente se ha hecho viral en redes sociales acumulando miles de comentarios por todo el mundo, ya que su imagen ha cruzado fronteras desde el primer momento.

La tenista de 28 años, ganadora de cuatros títulos de Grand Slam y que ocupa actualmente el puesto número 27 en el ranking WTA, se ha impuesto en un igualado partido que se ha ido al tercer set (6-3, 3-6, 6-4).

Otro de los que cada vez está sorprendiendo más con sus looks es Carlos Alcaraz, que en los últimos torneos en los que ha participado ha salido tanto rapado, con el pelo color platino, en camiseta de tirantes o luciendo zapatillas al más puro estilo dosmilero

Otros ejemplos de la extravagancia de Osaka