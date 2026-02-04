¿Qué significa realmente el 'dirty Sánchez' de Elon Musk a Pedro Sánchez? 

El multimillonario Elon Musk, dueño de X y de Tesla, insultó este martes a Pedro Sánchez, presidente electo de España, después de que éste anunciase que iba a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain", dijo el magnate en su perfil en su propia red social, donde tiene 233 millones de seguidores. Un mensaje que todos los medios han traducido —nos incluimos— como "sucio Sánchez".

Pero lo que hay detrás es todavía peor. Esta traducción literal no se corresponde con lo que realmente quería decir Elon Musk, cuya fortuna supera los 500.000 millones de euros.

Qué quiere decir "dirty Sánchez"

"Dirty Sánchez" es un insulto peor de lo que parece ya que, en inglés, se usa como un término más despectivo que "sucio". Ojo porque esto hace referencia a una práctica sexual escatológica —es decir, de carácter coprófilo— que consiste en hacer un bigote a otra persona con heces después de haber mantenido sexo anal.

Explica el diario 20 minutos que el origen de este término se remonta a la Guerra México-Estados Unidos (1846-1848) "cuando soldados estadounidenses habrían usado esta táctica de manera deshumanizante contra prisioneros mexicanos".

Además, este concepto de Dirty Sánchez se hizo famoso tras un polémico vídeo pornográfico protagonizado por Dustin Diamond, actor estadounidense famoso por interpretar a Screech Powers en Salvados por la campana, donde el propio Diamond le hacía eso a una mujer.

Por qué insulta a Sánchez

La vehemencia que Elon Musk ha tenido contra Sánchez no la ha tenido, por ejemplo, con Emmanuelle Macron, que anunció unos días antes la misma medida de prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales.

El periodista y editor de Economía de la BBC Faisal Islam ha escrito sobre este asunto: "Es muy interesante que el día en que la policía francesa allana las oficinas de X en París, Musk reserva su vitriolo para el primer ministro de España al prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años y al presentar un delito de manipulación algorítmica para promover contenido ilegal... y un objetivo similar con respecto al Reino Unido".

Para el experto, "es fascinante que nunca ataque a Macron de esa manera, si es que lo hace": "Los ejecutivos que han estado en las cenas en Versalles y el Elíseo deducen que es porque se siente halagado por los invitados… Los datos de ventas europeas de Tesla también son interesantes en este caso".