El fundador de Telegram tiene un mensaje para Pedro Sánchez (y también para ti) y no es bueno: "Manteneos vigilantes antes de que sea tarde"

La capacidad de Pedro Sánchez para sobresaltar a un lado y otro del globo es algo fuera de toda duda. En horas 24 ha conseguido centrar la atención del hombre más rico del mundo y dueño de X, Elon Musk, y de otro al que no le va nada mal a final de mes, Pavel Durov, fundador de Telegram.

El multimillonario ruso ha sobresaltado a millones de usuarios del servicio de mensajería alternativo a WhatsApp en España con un mensaje extenso y realmente apocalíptico. ¿El motivo? El mismo que el del cabreo de Elon Musk, la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años anunciada por Pedro Sánchez.

Para Durov "el gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet" y que por supuesto cree que van más allá de la limitación a niños.. De hecho cree que "estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de 'protección'".

El fundador de Telegram ve señales de "alarma roja" tanto para la libertad de expresión como para la privacidad de los usuarios de las diferentes redes y servicios de mensajería como el suyo. Así, se dirige directamente a la población española. "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente—antes de que sea tarde", culmina.

Durov, que dejó su Rusia natal hace más de una década, cree que lo que se extrae de la decisión del Gobierno español es un "guion" que "ya hemos visto antes" y habla de "gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos". Ante semejante panorama, el fundador de Telegram niega que la anunciada protección a menores sean verdaderas salvaguardas, sino que "son pasos hacia el control total".

​Estas son las 'señales' de advertencia de Pavel Durov y los 'peligros' ante el anuncio de Pedro Sánchez:

1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria: No se trata sólo de los niños—requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría.

⚠️ Peligro: Establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto.

2. Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas: Si no se elimina rápidamente contenido “ilegal, odioso o perjudicial”, sus responsables podrían ir a la cárcel.

⚠️ Peligro: Esto forzará la sobrecensura—las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo.

3. Criminalización de la amplificación algorítmica: Amplificar contenido “perjudicial” a través de algoritmos se convierte en delito.

⚠️ Peligro: Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida—reemplazada por propaganda curada.

4. Seguimiento de la “huella de odio y polarización”: Las plataformas deben monitorear y reportar cómo “alimentan la división”.

⚠️ Peligro: Definiciones vagas de “odio” podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas. Esto puede ser una herramienta para suprimir a la oposición.

Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes—gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso.

✊ Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente—antes de que sea tarde.