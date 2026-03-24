La Toscana española, el secreto que esconde la provincia de Teruel: pueblos medievales y viñedos por todas partes

En España hay una región que se conoce como la Toscana española. Está en la provincia de Teruel y es un lugar único que merece la pena descubrir, donde hay viñedos y pueblos de piedra de ambientación medieval.

El lugar se encuentra en el corazón de Matarraña, a unas dos horas en coche de Teruel. la región comprende cuatro pueblos con mucho encanto, cuyo origen se remonta al siglo XII. La cuenta de Instagram @avionesenpapel.blog habla de este lugar tan poco conocido.

Para recorrer la región, lo recomendable es empezar por Valderrobres, donde se recomienda cruzar su puente medieval y "perderse por las calles de uno de los pueblos más bonitos de la zona".

"Si vienes al atardecer, los colores y el reflejo de las casas en el agua son una pasada", afirma este influencer de viajes. Después hay que seguir por Beceite, donde hay unas piscinas naturales muy interesantes para disfrutar del baño y la ruta del Parrizal, que cuenta con pasarelas de madera y unas "aguas turquesas preciosas".

Los siguientes destinos son Calaceite y La Fresneda, "dos pueblos llenos de historia con calles empedradas y un ambiente muy tranquilo". Para terminar el viaje, @avionesenpapel.blog recomienda degustar vinos entre viñedos en alguna de las bodegas que hay por la zona.

¿Qué ver en la región de la Matarraña?

Así pues, y para resumir qué ver en esta región tan interesante, estos son algunos de los mayores puntos de interés:

Valderrobres : La capital de la comarca. No te pierdas el Castillo de Valderrobres, el puente de piedra medieval y la Iglesia gótica de Santa María la Mayor.

: La capital de la comarca. No te pierdas el Castillo de Valderrobres, el puente de piedra medieval y la Iglesia gótica de Santa María la Mayor. Calaceite : Destaca por su casco antiguo de color miel, sus casas solariegas con balcones de forja y el poblado íbero de San Antonio en las afueras.

: Destaca por su casco antiguo de color miel, sus casas solariegas con balcones de forja y el poblado íbero de San Antonio en las afueras. Beceite : Un laberinto de calles estrechas famoso por su conexión con la naturaleza y sus antiguas fábricas de papel.

: Un laberinto de calles estrechas famoso por su conexión con la naturaleza y sus antiguas fábricas de papel. La Fresneda: Un pueblo monumental con una de las plazas mayores más bonitas de la zona y las ruinas del Convento de la Virgen de Gracia.

Si se prefiere un entorno más natural y apostar por la aventura, existen estas otras opciones: