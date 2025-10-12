Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La única persona con la que se han parado a hablar los reyes de España durante el besamanos
Ha sido un momento muy especial para todos. 

Álvaro Palazón
Los reyes en el besamanosRTVE

Una vez terminado el desfile de las Fuerzas Armadas ha llegado el momento del besamanos, donde Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía saludan a los miles de invitados que han asistido al Palacio Real. 

Como cada año, los ojos de los expertos se ponen en los gestos y expresiones de los reyes con cada invitado que pasa. Si hace dos años llamó la atención el momento de Letizia con Ione Belarra, el protagonista de este ha sido el escritor y reciente premio Cervantes, Álvaro Pombo, que ha llegado en silla de ruedas el último en uno de los bloques de la recepción.

En ese momento, tanto los reyes como sus hijas se han acercado al prestigioso escritor y le han demostrado su cariño y su respeto, algo que recuerda a lo que pasó en el Cervantes, cuando Letizia lo trató también con muchísimo cariño. 

Está previsto que los integrantes de la Casa Real saluden durante el besamanos a los 1.300 invitados donde hay desde miembros del Gobierno y del Consejo de Ministros a periodistas pasando por militares y destacados miembros de la sociedad civil. 

Antes, el desfile del 12 de octubre ha vuelto a estar marcado por la inestabilidad política que marca España con los ya clásicos abucheos por parte de un sector de la sociedad española al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Además, las nubes no han dejado ver el cielo y se ha tenido que reducir el número de formaciones participantes por la alta nubosidad. A la fiesta de España ha faltado Santiago Abascal, que ha decidido vivir el desfile desde la calle para no "blanquear" al Gobierno de Sánchez.

Pero no todo ha sido malo para Sánchez. Mientras los silbidos sonaban, Felipe VI ha arrancado su pase de revista al grupo de honores de la Guardia Real. En ese momento en el que el monarca pasaba delante del grupo de honores, ha habido una escena bastante llamativa justo detrás de él. 

Mientras el rey pasaba revista, la reina Letizia y Pedro Sánchez estaban hablando, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, un poquito excluida de la conversación.

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

