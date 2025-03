Las amenazas que ha recibido un profesor de la Universidad de Sevilla en la puerta de su despacho

El exmagistrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha denunciado las pintadas que le han hecho en la puerta de su despacho en la facultad unos estudiantes relacionadas con las Juventudes de la Falange Española.

Todo comenzó el pasado 11 de marzo, cuando el juez apoyó a la historiadora y exdiputada valenciana Esther López después de que esta hubiera sido denunciada por Hazte Oír por haber defendido la demolición de la cruz del Valle de los Caídos. "Yo también quiero que dinamiten la cruz del Valle de los Caídos", escribió Urías en un tuit.

Las pintadas como reacción a su publicación se difundieron este martes por parte del Decano de la Facultad de Derecho, Fernando Llano, que fue el que las compartió en sus redes sociales: "Como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla quiero mostrar mi solidaridad con mi compañero, Joaquín Urías, y mi absoluto rechazo por el acto de vandalismo que ha sufrido esta tarde en la puerta de su despacho. Un acto violento contrario al espíritu universitario".

En la imagen compartida se puede ver que le han escrito la proclama "el Valle no se toca JFE-SEU" y le han pegado pegatinas de "Dios con nosotros" y del "Sindicato Español Universitario". Este último colectivo está vinculado con las Juventudes Falangistas de España.

Urías se ha tomado este hecho con ironía y ha escrito que agradece "a las Juventudes de Falange Española el diálogo sobre qué hacer con el Valle de los Caídos". "Supongo que si defiendes ideas tan obsoletas no tienes móvil y recurres a encapuchados pintando un despacho. Aún así, me ratifico: la cruz debería ser dinamitada", ha añadido.

En una segunda publicación, Urías ha comentado que no le preocupan todos los mensajes que está recibiendo estos días: "Las amenazas personales y los ultraderechistas que estos días me miran a los ojos avisándome de que tenga cuidado y deseando que me fusilen, simplemente me resbalan. Debate de ideas, todo. Amenazas, ninguna. Ni siquiera aunque Dios estuviera de verdad con vosotros".

Urías ha hablado con el Correo de Andalucía y ha detallado que, tal y como se puede ver en las grabaciones de las cámaras de seguridad, los autores de los hechos "iban encapuchados". Además, ha contado que este miércoles ha tenido un incidente con un estudiante ultraderechista en el consejo de departamento: "Se me ha quedado mirando fijamente y me ha dicho que me merezco lo que me pasa y que apoyaba que siguieran fusilando rojos, como hicieron en la Guerra Civil".

El exmagistrado del Tribunal Constitucional también ha rechazado que haya una sanción para las personas que lo han hecho, a pesar que desde el Decano se haya abierto una investigación.

"Mi posición es que son cosas que pasan en el ambiente universitario, donde hay preocupaciones políticas. Mientras no se produzcan agresiones físicas, creo que hay tolerarlas, aunque no sean agradables. El decano, que se está portando muy bien conmigo, quiere tomar medidas, aunque en mi opinión no quiero que sancionen a nadie por esto", ha afirmado Urías al mismo medio.