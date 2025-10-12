Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las cámaras captan lo que ha hecho la infanta Sofía justo después de que sonase el himno de España
Las cámaras captan lo que ha hecho la infanta Sofía justo después de que sonase el himno de España 

Una reacción muy de ella. 

Álvaro Palazón
Infanta Sofía en el desfile del 12 de octubreYOUTUBE

Como cada año, las máximas autoridades del Estado se han reunido en el desfile del 12 de octubre. La familia real al completo —Felipe VI, Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía— ha escuchado con atención el himno de España y han saludado a los políticos presentes. 

Ha sido Sánchez la primera autoridad en llegar y en saludar de forma cordial tanto a Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez-Almeida. Después han llegado los reyes con sus hijas y han formado para pasar revista. 

Desde hace unos años, Pedro Sánchez es insultado en los desfiles y en la señal institucional de Casa Real se ha escuchado cómo había pitos al presidente y algún que otro "hijo de puta". 

En otra escena, las cámaras han captado la cara de emoción y de sorpresa de la infanta Sofía, siempre tan expresiva y simpática en todo tipo de eventos. 

Por fin juntos

Con la presencia de la menor de las hijas de los reyes, la familia real vuelve a estar completa, sin contar a la reina Sofía, por primera vez un 12 de octubre desde 2020.

Ese año, marcado por la pandemia, fue la última vez en la que se pudo ver siguiendo el desfile militar en la tribuna real a los reyes y sus dos hijas. En 2021 y 2022 falló Leonor al estar en Gales y en 2023 y 2024 fue Sofía la que no estuvo por encontrarse en ese mismo lugar.

Ahora, la novedad es el regreso de la infanta Sofía y también su estreno en la recepción palaciega. En su caso, al contrario que su hermana, no hay uniforme militar, así que, como la reina Letizia, ha ido 'de calle', concretamente con un vestido de lunares y una especie de capa negra para el frío. 

