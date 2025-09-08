Las cámaras captan a la perfección quién no se ha querido perder ni por asomo la victoria de Alcaraz en el US Open

El tenista murciano Carlos Alcaraz se ha alzado este domingo con su segundo US Open tras vencer de forma muy contundente a su máximo rival, el italiano Jannik Sinner, (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) y recuperar el número uno del mundo.

El deportista de El Palmar no ha dado casi ninguna opción al italiano en la pista de Nueva York y arrancó el partido con una primera manga de 2-6.

Jannik Sinner no bajó los brazos y no quiso perderle la cara al partido, llevándose el segundo set por 6-3. Pero lo que parecía que podría ser una final larga, se ha ido convirtiendo en un nuevo show de Alcaraz.

Carlitos Alcaraz arrasó en el tercer set, sin dar casi opciones al tenista italiano y se alzó con un contundente 1-6. A tan solo un set para coronarse con su segundo US Open, Jannik Sinner quiso mantener el pulso, pero era la noche de el de El Palmar y se alzó con la victoria en algo más de 2:40 minutos de encuentro.

Nadie ha querido perderse la final entre los dos mejores tenistas del momento. Uno de ellos ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero no ha sido el único rostro conocido que ha querido ver el encuentro entre Alcaraz y Sinner.

Las cámaras han captado a la perfección a una de las grandes estrellas de la NBA y del deporte. El jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry. De hecho, las cámaras han pillado una reacción del estadounidense que lo dice todo sobre el nivel que ha demostrado el tenista español.