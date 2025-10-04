Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las reacciones a esta publicación del PP de Andalucía no son para menos: la indignación es inmediata
Las reacciones a esta publicación del PP de Andalucía no son para menos: la indignación es inmediata

"Qué poca vergüenza hay que tener". 

Ana Roca
Ana Roca
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images

El PP de Andalucía ha realizado una publicación en su cuenta de X que ha provocado una gran indignación en las redes sociales. "Andalucía cuadruplica su inversión en mejoras para infraestructuras sanitarias", anunció el partido este viernes. 

Y lo hizo la misma semana en que se ha conocido que un fallo de información en el sistema para la detección precoz del cáncer de mama en la comunidad ha provocado que más de 2.000 mujeres no fueran informadas de resultados sospechosos.

Las pacientes han calificado este caso de "negligencia" de las autoridades locales, ya que el fallo en el programa de cribado de la región andaluza ha provocado que a 2.000 mujeres que se hicieron las pruebas y les salieron como "dudosas" o "no concluyentes" no les llamaran para informarles.

Las reacciones a la publicación han sido inmediatas y, sobre todo, unánimes. "La poca vergüenza que hay que tener para publicar esto justo después de salir a la luz lo que le habéis hecho a 2.000 mujeres andaluzas", ha señalado una usuaria en las redes sociales. 

"Vaya campaña para limpiar y ocultar los problemas graves que se han destapado esta semana. Que poca vergüenza hay que tener" o "infraestructuras vacías. Sin personal para atender a las mujeres con cáncer", son otros de los comentarios que ha provocado. 

