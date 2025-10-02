La Junta de Andalucía llama a 2.000 mujeres con mamografías dudosas tras encontrar fallos en la detección de cáncer

El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a informar este jueves de forma telefónica, una a una, a al menos 2.000 mujeres cuyas mamografías presentan sospechas de cáncer de mama y que no han llegado a tener ninguna información sobre sus pruebas.

Algunas de las mujeres denunciaron en los últimos días que, tras realizarse dichas radiografías gracias al programa de detección precoz, no recibieron nunca comunicación alguna sobre la detección de un posible tumor. En distintos casos esto ha supuesto retrasos de meses e incluso años en su tratamiento y el consiguiente avance de la enfermedad.

Responsables de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía mantienen este jueves un encuentro con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en Sevilla para analizar cuáles han sido los fallos detectados en el programa de detección rápida de esta enfermedad.

La reunión ha comenzado a las nueve de la mañana de este jueves en la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque por el momento no se ha ofrecido una cuantificación del número exacto de mujeres que pueden estar afectadas por los errores.

Hasta ayer miércoles habían documentado al menos medio centenar de mujeres afectadas, aunque no han parado de recibir numerosas llamadas, por lo que su número se prevé que será mucho mayor. Por ahora la cifra ha ascendido a 2.000 mujeres.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ya ha pedido disculpas por esta situación y ha explicado que el SAS ha activado un circuito preferente, además de un buzón a través de su página web, para atender a las mujeres que puedan estar afectadas.