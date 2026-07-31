Lo que dice 'The New York Times' sobre Ceuta está dando mucho que hablar: "Nos dijeron que las autoridades de Marruecos les animaron a cruzar"

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times, ganador de 132 premios Pulitzer hasta la fecha, ha cubierto la grave crisis migratoria que está viviendo Ceuta después de que casi 50.000 inmigrantes cruzaran la frontera, colapsando la ciudad.

Tras dos días de caos, el Gobierno central ha advertido de que ya son 37.500 los inmigrantes que entraron y que han regresado a Marruecos. La Delegación del Gobierno en Ceuta también ha confirmado que el balance de inmigrantes muertos durante la entrada masiva asciende a 57 personas.

Ha sido la noticia de la semana, junto con los graves incendios que están asolando Ávila y la Comunidad de Madrid, que ya han sido rebajados al nivel 2 y, por lo tanto, han salido del nivel de emergencia. Muchas han sido las reacciones y el periódico estadounidense ha realizado un extenso y contundente análisis.

"La extrema derecha ha aprovechado"

Por un lado, destaca que los líderes de extrema derecha han aprovechado la situación en Ceuta para "reforzar" su postura antiinmigrante, como Jordan Bardella en Francia, Giorgia Meloni en Italia y Nigel Farage en Reino Unido, que han culpado a Pedro Sánchez por permitir la regularización masiva de inmigrantes ilegales en España.

"Sus intervenciones reflejaron la fuerza del sentimiento antiinmigrante en la política europea, sobre todo desde que la llegada de más de un millón de inmigrantes a Europa en 2015 impulsó un mayor deseo entre los votantes de reforzar las fronteras y un mayor apoyo a la extrema derecha", comentan.

Para el periódico, Sánchez es una excepción debido a su postura sobre la inmigración en los últimos años: "Ha cultivado una imagen del liberal defensor de la inmigración y uno de los críticos europeos más destacados de la línea dura del gobierno de Trump contra los migrantes".

Lo que está dando que hablar

Ha llamado poderosamente la atención lo que han contado dos de sus periodistas, que se han trasladado a Ceuta para informar en primera persona de lo que se está viviendo allí. Carlos Barragán y Jason Horowitz aseguran que han hablado con varios de los marroquíes que han cruzado ilegalmente la frontera y afirman que "las autoridades de Marruecos les animaron a cruzar".

"Alaoui, de 26 años, contó que, cuando su grupo se acercaba a la frontera el jueves, unos agentes de la policía marroquí les indicaron la dirección correcta. No paraban de decir: ve por ahí, ve por ahí", han informado.

Otro marroquí, de 37 años, les contó que se enteró por las redes sociales de esta llegada masiva y que, al acercarse a la frontera, los agentes de la policía marroquí "te decían: ven a España".