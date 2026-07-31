Y por si era poco, Infantino se pronuncia desde Marruecos sobre el Mundial 2030: "El mejor de la historia en el país más hermoso"

Solo faltaba Gianni Infantino en este frente que ha puesto Ceuta al límite durante 48 horas entre tensiones con Marruecos. El presidente de la FIFA parece mimetizarse en su amigo Donald Trump en eso de no querer evitar un charco que pisar.

Con medio fútbol mundial en pie de guerra por su idea de poner en venta el Mundial al mejor postor particular, Gianni Infantino ha encendido más los ánimos con unas declaraciones desde Marruecos y en plena festividad por la 'Fiesta del Trono', la conmemoración de la toma de posesión de Mohammed VI.

Mientras el jueves el país norteafricano vivía una jornada festiva, decenas de miles de sus ciudadanos se lanzaban en masa contra Ceuta, colapsando y dejando sin efecto la frontera que separa Marruecos del territorio español que representa la ciudad autonóma. En ese contexto, Gianni Infantino ha sorprendido (bueno, a algunos), con unas palabras laudatorias al régimen de Mohammed VI y al creciente fútbol marroquí a las puertas del próximo mundial masculino que coorganizarán tras sumarse a la candidatura de España y Portugal.

"Cuando vengo a Marruecos me siento como en casa. La próxima Copa del Mundo, que denominan del 'Centenario' por cumplirse 100 años desde la primera, se celebrará también aquí y me siento aún más como en casa al saber que los marroquíes son apasionados del fútbol", apuntaba el mandamás del balompié en unas declaraciones a los medios presentes.

Hasta ahí nada especial, pero quedaban frases. De los seguidores marroquíes considera que son "personas que celebran los éxitos de la selección nacional con alegría y que están preparados para recibir al mundo la Copa del Mundo de 2030, que será la más grandiosa, la mejor, porque se celebrará en el país más hermoso de todos, en Marruecos"

Sus palabras podrían entenderse como de cortesía al haber sido invitado por el monarca alauíta a su festejo. Sin embargo, llegan en un contexto de confrontación y dudas por el futuro del Mundial 2030 y especialmente por la elección de la sede para la gran final, que correspondería a España como cabeza de la candidatura, pero que recientes análisis sitúan 'cerca' de Marruecos por la opinión favorable de altos cargos de la FIFA, sin que hayan pesado los acontecimientos polémicos de la reciente Copa de África celebrada en territorio marroquí