Laura, española trabajando en la limpieza de habitaciones en Noruega: "Cobro 20,5 euros la hora y solo te pagan las horas que estás dentro de la habitación"

Laura Prieto es una joven catalana que decidió hace poco emprender una nueva aventura fuera de España y crear una vida temporal en Tromsø, una ciudad de Noruega, en la que actualmente trabaja como limpiadora de habitaciones.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, en las que se hace llamar @laurapriiieto, ha hablado sobre lo que cobra en el sector de la limpieza en ese país, para guiar a aquellos que quieran también mudarse a otro país temporal o permanentemente.

"¿Cuánto se cobra trabajando en limpieza de habitaciones de Noruega? Dije que no diría cuánto cobro, pero os voy a dar algún dato porque sé que hay mucha gente en este tema", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas 24 horas.

El salario mínimo por hora limpiando habitaciones

Tal y como ha contado, en la limpieza de habitaciones se cobra "mínimo" unas 236 coronas cada hora: "Eso son unos 20 euros y medio, depende de las horas que hagas". Además, el cobro depende de varios factores clave:

El tipo de contrato y la compañía para la que trabajes.

y la compañía para la que trabajes. Si se hacen horas extras.

Si se trabajan los domingos.

En su caso, al trabajar los domingos cobra un 75% más que cualquier día normal.

Solo se cobra el tiempo dentro de la habitación

Ha destacado que "solo te pagan las horas que estás dentro de la habitación limpiando". Es decir, todo el tiempo que inviertas en preparar el carro de la limpieza, subirlo hasta la planta del edificio donde deba ir, prepararlo, sacar las cosas sucias de las habitaciones, llevarlas hasta el carro... No cuenta.

"Tienes que ir muy rápido porque si no, estás ahí perdiendo tu tiempo y el check-in y check-out van pasando y la gente quiere la habitación", ha advertido.

Como primer trabajo, Laura ha opinado que "está muy bien", especialmente porque es fácil "y vas a tu rollo", aunque al emplear el físico acaba cansando mucho.

Por otro lado, el horario es casi siempre por las mañanas: "Por un lado, está mal, porque entonces no aprovechas las horas de luz durante el invierno o de la noche polar, pero por otro, como te despiertas, trabajas y a las tres o cuatro de la tarde, máximo cinco o seis si haces horas extra, ya estás fuera".